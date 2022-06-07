İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'da Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen olağan kongremizde başkanımız Tarık Aksar yeniden başkan seçildi." denildi.

Başkan Tarık Aksar'ın yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

Gökhan İbrahimağaoğlu, Güral Yanık, Ejder Batur, Mustafa Polat, Nedim Can Sipahi, Oğuzhan Sarı, Ömür Aydın, Yusuf Ethem Koyuncu, Zafer Sevencan, Zeki Gümüş.



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