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Umut Bozok taraftarlar için piyano çaldı

16.09.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Bozok taraftarlar için piyano çaldı

İSTANBUL (AA) - Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, bordo-mavili kulübün resmi ''Fan Token'' partneri Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylama sonrasında piyanoda marş çaldı.

Trabzonspor Kulübü ve Socios.com'un taraftarlara yönelik çalışması sonrasında bordo-mavili taraftarlar, "Biz Dar Sokaklarında", “Yarınlara Gideceğiz” ve “Yan Yana Yana Yana" parçaları arasında seçim yaptı.

Smokinini giyerek sahnede yerini alan Umut Bozok, en çok oyu alan "Biz Dar Sokaklarında" adlı marşı taraftarlar için piyanoda çaldı.

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Trabzonspor Umut Bozok futbol

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