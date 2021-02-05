SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Umut Bulut 500. maçına çıktı

Umut Bulut 500. maçına çıktı

05.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Umut Bulut 500. maçına çıktı

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli oyuncusu Umut Bulut, Göztepe maçıyla birlikte Süper Lig’deki 500. maçına çıktı.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’un formalarını giyen Umut Bulut Süper Lig'de 5. kez 'dalya' dedi.

Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 2 oyuncu arasında yer alan tecrübeli golcü Süper Lig’de 503 maça çıkan Oğuz Çetin’in gerisinde 500 maçla en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu.

Süper Lig’de 500 karşılaşmada 163 gole imza atan Umut Bulut, kariyeri boyunca 719 karşılaşmaya çıktı. 500'ü Süper Lig, 17'si U21 Ligi, 3'ü Türkiye Süper Kupası, 76'sı Türkiye Kupası, 38'i 3.Lig, 30'u 2.Lig, 25'i Avrupa Şampiyonası, 10'u Dünya Şampiyonası, 26'sı özel maç, 4'ü de özel turnuva ve kupa maçına çıkan forvet oyuncusu, 499 Süper Lig maçında 163 gol kaydedip, 43 asist yaptı. Yeni Malatyaspor'la bu sezon 20 maça çıkan Umut'un toplam 4 golü bulunuyor.

21 YILDA 230 GOL

1999-2000 yıllarında Petrol Ofisi takımında amatörde futbola başlayan ve 2001 yılında MKE Ankaragücü ile profesyonelliğe geçen Bulut, sırasıyla Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor’da forma giydi. Bulut, 2020 sezonundan itibaren ise Yeni Malatyaspor’da forma giyiyor.

Süper Lig'le beraber futbol kariyeri boyunca U21 Ligi, Türkiye Süper Kupası, Türkiye Kupası, TFF 3. Lig, TFF 2. Lig, Süper Lig, Özel Turnuva ve Kupalar, Özel Maçlar, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası’nda 739 maça çıkan Umut Bulut’un kariyerindeki gol sayısı ise 230.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Yeni Malatyaspor'dan son günde 7 imza!Yeni Malatyaspor'dan son günde 7 imza!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçe'den dünya çapında rekor

Fenerbahçe'den dünya çapında rekor

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

Diğer Haberler

Umut Bulut 500. maçına çıktı

Umut Bulut 500. maçına çıktı

Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun

Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış peşinde

Göztepe çıkış peşinde

Yeni Malatyaspor'dan son günde 7 imza!

Yeni Malatyaspor'dan son günde 7 imza!

Umut Bulut 500. maçına çıktı

Umut Bulut 500. maçına çıktı

ÖZET | Yeni Malatyaspor - Karagümrük: 0-0

Malatya'da gol yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.