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Umut Evirgen'e 10 ay hapis cezası!

13.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emirgan'daki eğlence mekanında tartıştığı arkadaşı Ali Akın'ı darbettiği iddiasıyla yargılanan ünlü işletmeci Umut Evirgen'in de aralarında bulunduğu 4 sanık, "Yaralama" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Umut Evirgen'e 10 ay hapis cezası!

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında taraf avukatları yer aldı. Sanık Umut Evirgen'in avukatı Ali Kemal Atçeken mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, "Müvekkilimin üzerine atılı suçlamaya yönelik somut delil yoktur. Müşteki de meydana gelen burun kırığı, düşmeye bağlı olmuştur. Bu hususun tanık beyanları, kamera görüntüleri ve uzman bilirkişi raporu ile sabit olduğu görüldüğünden beraatını talep ediyoruz" dedi.

YARALAMA SUÇUNDAN 10 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Umut Evirgen, Ali Yaşar Koz ve Hasan Güneş'i 'Yaralama' suçundan 10 ay hapse çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ferdi Bülbül de "Yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul, Sarıyer Emirgan'da 12 Ağustos 2019 tarihinde, ünlü işletmeci Umut Evirgen ile iş insanı Ali Akın arasında, Evirgen'in sahibi olduğu eğlence mekanında çıkan tartışma kavgaya dönmüş, kavga esnasında ise Akın'ın burnu kırılmıştı.

Akın'ın şikayeti üzerine Evirgen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama henüz devam ederken, Eylül 2020'deki duruşmada Akın, Evirgen'in kendisinden özür dilediğini ve pişman olduğunu söyleyerek, şikayetini geri çekmişti.

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Umut Evirgen
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