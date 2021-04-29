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Umut Evirgen'e 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

29.04.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Evirgen ve Ali Akın arasındaki dava bugün devam etti. Savunma yapan Evirgen hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Umut Evirgen'e 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Arkadaşı Ali Akın'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü işletmeci Umut Evirgen hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, Evirgen'in "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Umut Evirgen ve avukatları katıldı. Müşteki Ali Akın ise duruşmaya katılmadı.

"MAĞDUR OLAN BENİM"

Duruşmada savunmasını yapan Umut Evirgen, müşteki Ali Akın’ın şikayetinden vazgeçtiğini söyleyerek "Kendisi çok sarhoştu. Bana, babama ve kız arkadaşıma adlarını kullanarak küfür etti. Buna rağmen önce taksiye bindirerek evine gönderdim. Ancak yarım saat sonra yine geldi. Bana saldırmaya çalışırken yere düştü. Sonra da arabamla bizzat ben evine bıraktım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 5 tane mekanım var. 21 yaşından beri bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Böyle şeyler beni itibarsızlaştırıyor. Burada mağdur benim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, "Hakaret" suçunun düşmesini ve "Tehdit" suçunun ise yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Evirgen'in beraatini talep etti.

Mütalaada sanık Evirgen’in, "Kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Umut Evirgen mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Müştekinin burnunu kırdığıma dair somut bir delil yok. Burnunu kırmış olsam neden kendi arabamla evine bırakayım, hayatın olağan akışına aykırı" dedi.

Mütalaaya karşı sanığa son savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Umut Evirgen
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