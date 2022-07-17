Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya plajda! Aşk pozları geldi

Bir süredir birlikte olan ve şimdilerde Yunanistan tatilinde olan Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya, aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, sonunda aşklarını sosyal medyaya taşımıştı.

Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmemişti.

Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten Evirgen, son olarak tatildeki fotoğraflarıyla yaptığı kolajı "İşte öyle bir şey" notuyla paylaştı.

Evirgen'in paylaşımındaki umut yazılı paspas ve Serenay Sarıkaya ile selfiesi dikkat çekti.

