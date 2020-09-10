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Umutlu bekleyiş hüzünle bitti

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 23:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Cumayanı Mahallesi sınırları içerisinde su çıkarmak için kazdıkları çukurda oluşan göçüğün altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Cumayanı Mahallesi sınırları içerisinde su çıkarmak için kazdıkları çukurda oluşan göçüğün altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olaydan sonra bölgeye gelen İsmail Karaman ve Mustafa Şahin’in yakınlarının umutlu bekleyişi hüzne dönüştü.
Olay akşam saatlerinde Köşk İlçesi’ne bağlı Cumayanı mahallesinin üst kısmında bulunan Ovacık yaylası yakınlarındaki bölgede meydana geldi. Bölgedeki arazide su çıkarmak için iş makinesi ile kazı yapıldığı sırada kazılan çukurda çalışmakta olan Mustafa Şahin ve İsmail Karaman’ın üzerine büyük bir gürültü ile toprak kaydı. Göçükte mahsur kalan iki işçiyi kurtarmak için AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma operasyonunda 112 ekipleri de hazır beklerken, göçük altında kalan her iki işçinin da cansız bedenlerine ulaşıldı.
Köylülerin gözyaşları arasında her iki işçinin de cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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