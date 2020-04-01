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Un zammında geri adım talebi

MALATYA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Malatya Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, un fiyatlarına yapılan zamda geri atılmasını istedi.Malatya Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, un zamları hakkında açıklama yaparak, İl Pandemi Kurulunun bu duruma müdahale ederek un fiyatlarının yeniden eski fiyata indirilmesini fırıncılar olarak beklediklerini vurguladı.

Un zammında geri adım talebi

Malatya Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, un fiyatlarına yapılan zamda geri atılmasını istedi.
Malatya Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, un zamları hakkında açıklama yaparak, İl Pandemi Kurulunun bu duruma müdahale ederek un fiyatlarının yeniden eski fiyata indirilmesini fırıncılar olarak beklediklerini vurguladı. Büyükelçi, “Un fabrikalarının en büyük müşterisi fırınlardır. Fırınlarımızın maliyetlerini artıran her türlü zam esnafımızı zor duruma düşürüyor. Bundan kaçınılmalıdır. Ülkemizin bu zor günlerinde bizler zam yapmadan hizmet verirken un fabrikalarının çözümü zamda bulması fırsatçılıktır. Pide fırınlarının somun ekmek fabrikaları gibi fabrikasyon ürün çıkarması mümkün değildir” dedi.
Büyükelçi, ”Yeni korona virüs hastalığı Covid-19 salgını nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da önlemler aldıklarını açıklayarak, “Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün aldığı 25 Mart 2020 tarihli ve 1008194 sayılı kararı gereğince pide ve diğer unlu maddelerimizin müşteriye sunumu sırasında hijyen kurallarımızı en üst seviyeye çıkarmamız sebebiyle ambalaj malzemelerini kullanım oranlarımızdaki artış maliyetlerimizi de önemli ölçüde artırdı. Bununla birlikte un fabrikalarının un fiyatlarına zam yapması, zor durumda olan fırıncı esnafımızı daha da zor duruma düşürdü. Kaldı ki salgın hastalık nedeniyle fırınlarımızda tüketilen temizlik malzemeleri de ciddi miktarda artırıldı. Bunlar zorunlu olarak halkımızın genel sağlığını düşünerek gönüllü olarak yaptığımız uygulamalar. Hijyen malzemelerini daha yoğun kullanarak hem fırınlarımızda görev yapan çalışanlarımızın sağlığını korumuş oluyoruz, hem de müşterilerimize daha sağlıklı ürünler çıkarabilmek için yapıyoruz. Ama un fiyatlarının yükselmesi bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.

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