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Unai Emery'den David Ospina açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Arsenal teknik direktörü Unai Emery, Beşiktaş'ın bir numaralı kaleci adayı David Ospina hakkında flaş sözler kullandı.

Unai Emery'den David Ospina açıklaması

Beşiktaş'ın kaleci transferi için bir numaralı adayı olan David Ospina için Arsenal teknik direktörü Unai Emery'den açıklama geldi. Emery, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Kolombiya kaleci hakkında ''Üç futbolcu kadrodan ayrılabilir. David Ospina, Joel Campbell ve Carl Jenkinson takımdan ayrılabilir. Diğer herkes takımda kalacak'' diye konuştu.

İNGİLİZLER, ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

İngiliz SKY Sports, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Ospina ile anlaştığını son dakika olarak duyurmuştu. Ospina, Bernd Leno'nun transfer edilmesiyle Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşmüş ve yaz başında takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. (SPORX)

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Beşiktaş ospina unai emery

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