Unai Emery: "Fenerbahçe iyi takım ve kaliteli oyuncuları var"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe karşılaşmasının zor bir maç olacağına dikkat çekerek, "Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" dedi.

Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa, yarın saat 20.45’te Fenerbahçe’ye konuk olacak. Müsabaka için bugün İstanbul’a gelen Aston Villa’da Teknik Direktör Unai Emery, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunu belirten Emery, "Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon McGinn, Allyson, Ross Barkley gelemedi. Tabii zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NDE SONUNA KADAR GİDEBİLECEK BİR TAKIM"

Daha önce Spartak Moskova’dayken Fenerbahçe ile karşılaştığının hatırlatılması üzerine Emery, "Çok zor bir maçtı. 1-1 berabere kalmıştık, evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmıştık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde tanınan bir takım. Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gidebilecek bir takım. Şu an 11 puanları var. Bizim biraz daha avantajımız var. Biz kazanırsak ilk 8’e girebiliriz ama onlar da kazandığı takdirde bunu kovalayacak" diye konuştu.

"ASENSİO VE DURAN’I DURDURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Geçmişte Aston Villa forması giyen Jhon Duran ve Marco Asensio’nun sorulması üzerine İspanyol teknik adam, "İkisi de çok iyi oyuncu. Asensio oldukça tecrübeli ve kariyeri iyi bir oyuncu. Bizdeyken büyük bir performans gösterdi. Fenerbahçe böyle oyuncuları alabiliyor dolayısıyla iyi bir takım. Duran da biz Arabistan’a sattıktan sonra buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Yarın rakibe saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

