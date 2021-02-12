Ünal Karaman iddialı konuştu

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Ünal Karaman, "Ben bunu çok daha uzun sürelere taşıyıp, Göztepe'ye çok büyük başarıların altına imza atan bir hoca olarak hizmet etmek istiyorum. Bunu da yerine getirmek için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimden herkesin emin olmasını isterim" şeklinde konuştu.
Karaman, "Oyun karakterimiz büyük Göztepe camiası ve ona gönül verenlerle örtüşsün istiyoruz. Biz pasif, oyunu kendi ceza sahasında kabullenen değil, rakibin oyun baskınlığını yaşayan bir Göztepe takımı olmayı yakıştıramıyoruz. Oyunun her iki yönünü de oynayan bir Göztepe takımı oluşturmayı hedefliyorum" diye ifade etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok değişikliğe gidildiğini ifade eden Karaman, bu noktada ligin bu sezon 21 takımla oynanmasının doğru bir karar olduğunu ifade etti.
Bu haftaki rakipleri Medipol Başakşehir'in salgından en fazla etkilenen ekiplerden biri olduğunu aktaran Karaman, şöyle konuştu:
"Lig bitimiyle başlangıcı arasında 46 günlük bir süre vardı. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi mücadelesi olduğu için biraz daha erken başladılar. Her ne kadar kadro derinliği olsa da bu oyuncuyu belli bir stresin içinde tutarak, belli bir hedef içinde tutmak kolay değil. Başakşehir, çok kıymetli bir teknik adamla anlaştı. Yaşadıkları sorunu aşabileceklerini ciddi bir rakibi yenerek gösterdiler. Her ne kadar ligdeki durumları iç açıcı olmasa da daha istekli gelecekler. Bizler açısından, onlar açısından da zorlu bir müsabaka. Bizi güzel şeyler düşünerek bizi motive etsinler. Allah'ın izniyle her sorunu aşabiliriz; ama bunu tecrübe etmemiş genç arkadaşlarımız var. Ben camiaya gönül vermiş ve yürekten inanmış Göztepelilerin o desteği vereceğinden şüphe duymuyorum. O destekle biz kendine daha farklı bir yer edinmiş bir takım olma çabamızı sürdüreceğiz."
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum