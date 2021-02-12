Ünal Karaman iddialı konuştu

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Ünal Karaman, "Ben bunu çok daha uzun sürelere taşıyıp, Göztepe'ye çok büyük başarıların altına imza atan bir hoca olarak hizmet etmek istiyorum. Bunu da yerine getirmek için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimden herkesin emin olmasını isterim" şeklinde konuştu.

Karaman, "Oyun karakterimiz büyük Göztepe camiası ve ona gönül verenlerle örtüşsün istiyoruz. Biz pasif, oyunu kendi ceza sahasında kabullenen değil, rakibin oyun baskınlığını yaşayan bir Göztepe takımı olmayı yakıştıramıyoruz. Oyunun her iki yönünü de oynayan bir Göztepe takımı oluşturmayı hedefliyorum" diye ifade etti.

"DESTEKLE BİZ KENDİNE DAHA FARKLI BİR YER EDİNMİŞ BİR TAKIM OLMA ÇABAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok değişikliğe gidildiğini ifade eden Karaman, bu noktada ligin bu sezon 21 takımla oynanmasının doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Bu haftaki rakipleri Medipol Başakşehir'in salgından en fazla etkilenen ekiplerden biri olduğunu aktaran Karaman, şöyle konuştu: