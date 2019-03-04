Ünal Karaman: Ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2’lik eşitlikle sonra eren Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan tecrübeli teknik adam, “Öncelikle Mustafa hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah sağlığında bir olumsuzluk olmaz. Devreye 2-0 galip girmiştik. Daha iyi oyun beklerken, ikinci yarı beklentilerimizin altında kaldı. Skor 2-1 olduktan sonra oyunu dengelediğimiz, topun bizde kaldığı dakikalarda oldu. Dön dolaş aynı şeyleri konuşuyoruz. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklarımız var. Bunlar kabul edilebilir. Ancak sinirsel bir tahribat söz konusu. Oyuncularımızı yeterince dinlendirme fırsatı bulamadık. Sinirlemizi yatıştıracak bir araya giremedik. Bir maç bitiyor, hemen diğer maçın analizine başlıyoruz. Oyuncu değişikliği hamlemiz olmuyor. Ancak bizim kalitemizdeki bir takımın ne olursa olsun sakin kalması gerekiyor. Oyuncularımıza dinlenme süresini daha uzun vermeye çalışacağız. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor’da farkı açabilecek oyunu beklerken, ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı. Skorun böyle olmasından son derece üzgünüm” şeklinde konuştu.