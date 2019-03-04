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Ünal Karaman: Ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.03.2019 23:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2’lik eşitlikle sonra eren Kasımpaşa maçı sonrası, “Devreye galip girmişken ikinci yarı daha iyi oyun beklerken, oyun beklentilerimizin altında kaldı. Ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı” dedi.

Ünal Karaman: Ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2’lik eşitlikle sonra eren Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan tecrübeli teknik adam, “Öncelikle Mustafa hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah sağlığında bir olumsuzluk olmaz. Devreye 2-0 galip girmiştik. Daha iyi oyun beklerken, ikinci yarı beklentilerimizin altında kaldı. Skor 2-1 olduktan sonra oyunu dengelediğimiz, topun bizde kaldığı dakikalarda oldu. Dön dolaş aynı şeyleri konuşuyoruz. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklarımız var. Bunlar kabul edilebilir. Ancak sinirsel bir tahribat söz konusu. Oyuncularımızı yeterince dinlendirme fırsatı bulamadık. Sinirlemizi yatıştıracak bir araya giremedik. Bir maç bitiyor, hemen diğer maçın analizine başlıyoruz. Oyuncu değişikliği hamlemiz olmuyor. Ancak bizim kalitemizdeki bir takımın ne olursa olsun sakin kalması gerekiyor. Oyuncularımıza dinlenme süresini daha uzun vermeye çalışacağız. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor’da farkı açabilecek oyunu beklerken, ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı. Skorun böyle olmasından son derece üzgünüm” şeklinde konuştu.

“SAÇMA SAPAN BİR ŞEKİLDE GERİYE ÇEKİLDİK"
Müsabaka boyunca pas kalitelerinin beklentilerinin çok altında kaldığını belirten Karaman, “Orta sahada arzu ettiğimiz pas trafiğini oluşturamadık. Bir de yorgunluğun bizi bu kadar etkileyeceğini düşünemedim. Bu bizim pas oyun kalitemizi bir hayli düşürdü. Saçma sapan bir şekilde geriye çekildik. Yediğimiz golde iki stoperin arasından oyuna vuruş yaptırdık. Penaltı öncesi orta alana direnç için oyuncu koyacaktık ama o hamleyi de yapamadık. Takım savunmasında yükü sadece Novak’a bağlamamak gerekir. Novak’ın bölgesi en ayakta kalmamız gereken bölgeydi. Pas trafiği beklentimizin altında kaldı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ünal karaman Trabzonspor

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