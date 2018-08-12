SPOR

Ünal Karaman: Üzerimize düşen dersleri alacağız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.08.2018 22:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir karşısında istedikleri pozisyonları yakalayamadıklarını ifade etti.

Ünal Karaman: Üzerimize düşen dersleri alacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçla ilgili "Kaybederken kazananlar safında olacağımız bir hafta geçirdik." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karaman, ligde ilk maçlarını kaybetmelerinin üzücü olduğunu belirterek, "Biz eksikliklerimizi biliyoruz. Olumsuzlukları ilk maçta görmek, gelecek haftalarda işi daha farklı boyutlarda değerlendirmemize neden olacak. O yüzden mağlubiyetten kendimize düşen dersi alacağız." diye konuştu.

Ünal Karaman, hafta içinde takıma yeni oyuncuların katılacağını vurgulayarak, "Burak da hafta başında bizimle beraber çalışmaya başlayacak. Forvet bölgesinde yeni transferimiz Vahid'in olmaması özellikle kanatlarda bizi eksik bıraktı. Özellikle 2-3 oyuncumuzdan bu dönemde farklı bir duruş bekliyorduk. Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüm ama ligin henüz başı. Kaybederken kazananlar safında olacağımız bir hafta geçirdik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ünal karaman

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