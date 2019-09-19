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UNESCO listesinde! Türkiye'nin 4. büyük mağarası ama...

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan Mencilis Mağarası son zamanlarda 3 milyon yıllık oluşumundan ziyade sütun duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazılarla gündeme geliyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan oluşuma Türkiye'nin 4. büyük mağarası olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük 4. mağarası olma özelliği taşıyan Mencilis Mağarası'nda yazıların yazılmasının ardından önlem olarak rehbersiz giriş yasaklandı. Mağaranın işletmecilerinden Eyüp Bahçeci, milyon yıllık sarkıtlara büyük zararlar verildiğini söyledi.

Son bir yıldır önlemler aldıklarını ifade eden Bahçeci, "Kendini bilmezler isimlerini yazıyor. Sevgilisinin ismini yazıyor. Hatta ayrıldıktan sonra üşenmeyip gelip isminin üzerini karalıyor. Şafak kazıyanlar, isim soy isim yazanlar, tarih yazanlar. Bunları önlemek, insanları biraz daha bilinçlendirmek amacıyla son bir yıldır aldığımız önlemler sayesinde biraz daha azalmış durumda. Rehber sayımızı artırdık, rehbersiz girişleri yasakladık, mağara içerisine artık rehbersiz kimse girmiyor. Rehberimiz tarihsel ve bilimsel olarak mağarayı anlatıyor, mağarayı korumak amacıyla rehbersiz girişi yasakladık" dedi.

Mağaraları yaşıyor olarak adlandırdıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti: "En ufak bir oluşum milyon yıllık oluşumlar. Mağaranın yaşından bahsetmek gerekirse, yaklaşık 70 milyon yaşında olan bir mağara. En yaşlı oluşuma baktığımızda 3 milyon yıllık geçmişi var. Mağarada bazı oluşumlar var, insan eliyle bulaşan bakteriler yüzünden oluşumunu 50 yıl geriye atıyor. Bu oluşumlar zamanla kendini toparlar ama oluşumun bir santimetresi 200 ile 400 yıl aralığında oluşuyor. Bu çok uzun zaman alacak. Zımpara tarzıyla onları silme şansımız var ama silmiyoruz. Çünkü onun tekrar oluşumunu geri çeviremeyiz. İnsanlara da göstermek amacıyla silmiyoruz."

Dünyada mağaracılık konusunda Hollanda ve Fransa'nın en iyi iki ülke olduğunu, bu ülkelerde insanların mağaraya sokulmadığını anlatan Bahçeci, Türkiye'de en büyük eksikliğin mağarayla ilgili bir bölümün olmadığını, birçok ülkede "speleoloji" bölümleri olduğunu sözlerine ekledi.

MENCİLİS MAĞARASI

İlçeye bağlı Bulak köyü sınırları içerisinde yer alan ve uzunluğu yaklaşık 6 kilometre olan Mencilis Mağarası'nın yalnızca ilk 400 metresi ziyarete açık. Bünyesindeki dikitler, sarkıtlar, travertenler, göletler ve yer altı su kaynağıyla bir tabiat harikası olan mağaranın içerisinde yer alan su kaynağı, yer yer 10-15 metrelik yükseklikten düşerek şelale oluşturduktan sonra sifon yaparak yer altında kaybolmakta. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Mencilis Mağarası UNESCO Dünya Mirası Listesi Mağara

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