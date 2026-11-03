Uniao Torreense - FC Ararat Armenia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Uniao Torreense Perşembe 23:00 FC Ararat Armenia

Uniao Torreense ile FC Ararat Armenia, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Estadio Manuel Marques sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu mücadele, iki takımın Avrupa arenasındaki performanslarını etkileyecek önemli bir karşılaşma niteliği taşıyor. Uniao Torreense ve FC Ararat Armenia, UEFA Avrupa Ligi'nde sıralama açısından kritik bir eşleşme için sahada olacak.

Takımların güncel form bilgileri Uniao Torreense tüm kulvarlar Portimonense 0-0 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi B

Uniao Torreense 1-0 Amarante Portekiz 2. Ligi G

Ferencvaros 4-1 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi M

Uniao Torreense 1-2 Sunderland UEFA Avrupa Ligi M

Tondela 1-0 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi M FC Ararat Armenia tüm kulvarlar FC Ararat Armenia 3-0 Gandzasar Ermenistan Premier Ligi G

FC Ararat Armenia 2-1 FC Noah Ermenistan Premier Ligi G

FC Ararat Armenia 0-4 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi M

BKMA 0-1 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G

Jagiellonia Bialystok 3-1 FC Ararat Armenia UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Uniao Torreense, son 3 Avrupa Ligi maçında 1 galibiyet elde etti. FC Ararat Armenia ise 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak gruptaki zorlu performansını sürdürüyor.