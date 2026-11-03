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Uniao Torreense - FC Ararat Armenia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Uniao Torreense, UEFA Avrupa Ligi'nde FC Ararat Armenia ile karşılaşıyor. Her iki takım da son maçlarını kazanarak bu mücadeleye geliyor.

Uniao Torreense - FC Ararat Armenia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Uniao Torreense
Perşembe 23:00
05.11.2026
FC Ararat Armenia
Stadyum: Estadio Manuel Marques Yayın: tabii Spor

Uniao Torreense ile FC Ararat Armenia, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Estadio Manuel Marques sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu mücadele, iki takımın Avrupa arenasındaki performanslarını etkileyecek önemli bir karşılaşma niteliği taşıyor. Uniao Torreense ve FC Ararat Armenia, UEFA Avrupa Ligi'nde sıralama açısından kritik bir eşleşme için sahada olacak.

Takımların güncel form bilgileri
Uniao Torreense

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Portimonense 0-0 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi B
  • 26.10.2026 Uniao Torreense 1-0 Amarante Portekiz 2. Ligi G
  • 22.10.2026 Ferencvaros 4-1 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi M
  • 15.10.2026 Uniao Torreense 1-2 Sunderland UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 Tondela 1-0 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi M
FC Ararat Armenia

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 FC Ararat Armenia 3-0 Gandzasar Ermenistan Premier Ligi G
  • 26.10.2026 FC Ararat Armenia 2-1 FC Noah Ermenistan Premier Ligi G
  • 22.10.2026 FC Ararat Armenia 0-4 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 BKMA 0-1 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G
  • 15.10.2026 Jagiellonia Bialystok 3-1 FC Ararat Armenia UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Uniao Torreense, son 3 Avrupa Ligi maçında 1 galibiyet elde etti. FC Ararat Armenia ise 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak gruptaki zorlu performansını sürdürüyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Uniao Torreense - FC Ararat Armenia maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Uniao Torreense - FC Ararat Armenia maçı saat kaçta?

23:00

Uniao Torreense - FC Ararat Armenia maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Uniao Torreense - FC Ararat Armenia maçında hangi oyuncular eksik?

Veri bulunmamaktadır.

Uniao Torreense ve FC Ararat Armenia'nın ligde kaç puanı var?

Veri bulunmamaktadır.

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