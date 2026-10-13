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Uniao Torreense - Sunderland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Uniao Torreense, UEFA Avrupa Ligi'nde Sunderland ile karşılaşırken, her iki takımın son durumları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Uniao Torreense - Sunderland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Uniao Torreense
Perşembe 19:45
15.10.2026
Sunderland
Stadyum: Estadio Manuel Marques Yayın: tabii Spor

Uniao Torreense, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Estadio Manuel Marques'ta Sunderland ile karşılaşıyor.

Uniao Torreense, evinde Sunderland ile mücadele edecek. İki takım, grupta önemli bir avantaj sağlamak için bu maçta galibiyet peşinde.

Lig Durumu

Sunderland

17. İngiltere Premier Ligi
O
6
G
1
B
1
M
4
P
4
6
Attığı Gol
12
Yediği Gol
-6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Sunderland 6 / 12

İç Saha / Deplasman Performansı

Sunderland Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 1 / 2
Gol
5 – 8

Uniao Torreense (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Portekiz 2. Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi.

Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 1 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Uniao Torreense

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Tondela 1-0 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi M
  • 17.09.2026 Lillestrom 1-2 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.09.2026 Uniao Torreense 0-0 Leixoes Portekiz 2. Ligi B
  • 05.09.2026 Benfica B 0-2 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi G
  • 29.08.2026 Uniao Torreense 0-3 Vizela Portekiz 2. Ligi M
Sunderland M M M B G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Sunderland 0-2 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M
  • 20.09.2026 Manchester City 5-3 Sunderland İngiltere Premier Ligi M
  • 16.09.2026 Sunderland 1-0 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 Sunderland 0-2 Arsenal İngiltere Premier Ligi M
  • 08.09.2026 Sunderland 1-0 Hull City İngiltere Lig Kupası G

Sunderland, son 3 lig maçında mağlubiyet aldı.

Maç öncesi değerlendirme

Uniao Torreense, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta 1 galibiyet elde etti. Ancak, Portekiz 2. Ligi'ndeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak zorluklar yaşadı.

Eksik Oyuncular

Uniao Torreense

1 eksik
Nuha Jatta Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Sunderland

10 eksik
Daniel Ballard Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Habib Diarra Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Romaine Mundle Sakat Menisküs Problemi
Thomas Meunier Şüpheli
Alan Browne Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Brian Brobbey Sakat Kas Sakatlığı
Melker Ellborg Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Chemsdine Talbi Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jocelin Ta Bi Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Uniao Torreense kadrosunda Nuha Jatta (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Sunderland kadrosunda Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Habib Diarra (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Thomas Meunier (Şüpheli), Alan Browne (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Brian Brobbey (Sakat - Kas Sakatlığı), Melker Ellborg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Chemsdine Talbi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jocelin Ta Bi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Brian Brobbey Brian Brobbey Sunderland 3 Gol 0 Asist
Nilson Angulo Nilson Angulo Sunderland 1 Gol 1 Asist
Enzo Le Fee Enzo Le Fee Sunderland 1 Gol 1 Asist
Thomas Meunier Thomas Meunier Sunderland 0 Gol 1 Asist

Brian Brobbey, Sunderland'ın bu sezonki en etkili oyuncusu olarak 3 golle takımın hücum gücünün önemli bir parçası.

Sıkça Sorulan Sorular
Uniao Torreense - Sunderland maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Uniao Torreense - Sunderland maçı saat kaçta?

19:45

Uniao Torreense - Sunderland maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Uniao Torreense - Sunderland maçında hangi oyuncular eksik?

Sunderland'da Brian Brobbey, Daniel Ballard, Habib Diarra, Romaine Mundle ve Thomas Meunier; Uniao Torreense'de Nuha Jatta maça çıkamayacak.

Uniao Torreense ve Sunderland'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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