Uniao Torreense - Sunderland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Uniao Torreense, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Estadio Manuel Marques'ta Sunderland ile karşılaşıyor.
Uniao Torreense, evinde Sunderland ile mücadele edecek. İki takım, grupta önemli bir avantaj sağlamak için bu maçta galibiyet peşinde.
Uniao Torreense (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Portekiz 2. Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi.
Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 1 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.
Sunderland, son 3 lig maçında mağlubiyet aldı.
Uniao Torreense, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta 1 galibiyet elde etti. Ancak, Portekiz 2. Ligi'ndeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak zorluklar yaşadı.
Uniao Torreense kadrosunda Nuha Jatta (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Sunderland kadrosunda Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Habib Diarra (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Thomas Meunier (Şüpheli), Alan Browne (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Brian Brobbey (Sakat - Kas Sakatlığı), Melker Ellborg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Chemsdine Talbi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jocelin Ta Bi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Brian Brobbey, Sunderland'ın bu sezonki en etkili oyuncusu olarak 3 golle takımın hücum gücünün önemli bir parçası.
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