Uniao Torreense - Sunderland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Uniao Torreense Perşembe 19:45 Sunderland

Uniao Torreense, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Estadio Manuel Marques'ta Sunderland ile karşılaşıyor.

Uniao Torreense, evinde Sunderland ile mücadele edecek. İki takım, grupta önemli bir avantaj sağlamak için bu maçta galibiyet peşinde.

Lig Durumu Sunderland 17. İngiltere Premier Ligi O 6 G 1 B 1 M 4 P 4 6 Attığı Gol 12 Yediği Gol -6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Sunderland 6 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı S Sunderland Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 1 / 2 Gol 5 – 8

Uniao Torreense (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Portekiz 2. Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi.

Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 1 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Uniao Torreense tüm kulvarlar Tondela 1-0 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi M

Lillestrom 1-2 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi G

Uniao Torreense 0-0 Leixoes Portekiz 2. Ligi B

Benfica B 0-2 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi G

Uniao Torreense 0-3 Vizela Portekiz 2. Ligi M Sunderland M M M B G tüm kulvarlar Sunderland 0-2 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M

Manchester City 5-3 Sunderland İngiltere Premier Ligi M

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi G

Sunderland 0-2 Arsenal İngiltere Premier Ligi M

Sunderland 1-0 Hull City İngiltere Lig Kupası G

Sunderland, son 3 lig maçında mağlubiyet aldı.

Maç öncesi değerlendirme

Uniao Torreense, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta 1 galibiyet elde etti. Ancak, Portekiz 2. Ligi'ndeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak zorluklar yaşadı.

Eksik Oyuncular Uniao Torreense 1 eksik Nuha Jatta Sunderland 10 eksik Daniel Ballard Habib Diarra Romaine Mundle Thomas Meunier Alan Browne Brian Brobbey Melker Ellborg Chemsdine Talbi Jocelin Ta Bi

Uniao Torreense kadrosunda Nuha Jatta (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Sunderland kadrosunda Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Habib Diarra (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Thomas Meunier (Şüpheli), Alan Browne (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Brian Brobbey (Sakat - Kas Sakatlığı), Melker Ellborg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Chemsdine Talbi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jocelin Ta Bi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Brian Brobbey Sunderland 3 Gol 0 Asist Nilson Angulo Sunderland 1 Gol 1 Asist Enzo Le Fee Sunderland 1 Gol 1 Asist Thomas Meunier Sunderland 0 Gol 1 Asist

Brian Brobbey, Sunderland'ın bu sezonki en etkili oyuncusu olarak 3 golle takımın hücum gücünün önemli bir parçası.