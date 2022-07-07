UNICEF Türkiye'den Hadise'ye önemli görev! Çocuk Hakları Savunucusu oldu

Hadise, kaynaklarını tüm dünyada çocuk haklarının korunması, gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için kullanan ve bu konuda savunuculuk yapan UNICEF Çocuk Savunucuları ailesine katıldı.

"BU BENİM İÇİN BİR RÜYANIN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ"

Bu görevlendirme ile şiddet ve çocuk işçiliği gibi çocukların hayatlarını ve refahlarını riske atan konulara odaklanan çalışmalara destek vereceğini taahhüt eden şarkıcı, "UNICEF'i ve Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi" dedi.

"ÇOCUKLAR ÖRNEK ALARAK ÖĞRENİRLER"

36 yaşındaki sanatçı, "Bugün vermek istediğim mesaj basit: çocuklar örnek alarak öğrenirler. O hâlde Türkiye'nin tüm çocuklarına ve gençlerine rol model olmalı ve yetişkinlik yolunda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmede onlara yardım etmeliyiz. Ayrıca ülkemizdeki her çocuğun nitelikli ve kapsayıcı eğitim, sosyal koruma, ücretsiz kültür ve spor faaliyetleri ile öğrenme fırsatlarına erişimini destekleyerek onların kendilerine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz. Bunun ayrıca yoksulluk döngüsünün kırılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ORTAK ÇABAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni görevinden dolayı Hadise'yi kutlayan UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, her çocuğa eşit fırsatlar sunan güvenli bir toplum inşa etmek için herkese çağrıda bulundu.

De Dominicis, “Her kız ve erkek çocuğun korunma hakkı vardır. Bu nedenle, güvenli bir şekilde büyüyüp potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecekleri bir çevreye sahip olmalarını sağlamak için herkesin ortak çabasına ihtiyacımız var. Sizlerin desteği çalışmalarımızın başarıya ulaşması adına büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"AİLESİNİN ZORLA ÇALIŞTIRDIĞINI ÖĞRENDİK"

Basın toplantısına katılan gençler Nehir ve Resul ise çocuk işçiliği ve şiddete karşı farkındalığı artırmak, ortak çaba sarf etmek için birlikte çalışma kararlarından dolayı Hadise ve UNICEF Türkiye'ye tüm çocuklar adına teşekkürlerini bildirdiler.

"Zorbalığa uğrayan çocuk da büyüyüp anne ya da baba olduğunda çocuk yetiştirecek. Bir çocuğun zorba yetişmemesi için toplum olarak elimizden geleni yapmalıyız" diyen Nehir’in sözlerine, Resul ismini vermediği bir arkadaşının yaşadıklarını anlatarak devam etti: Biz onun seçimi olduğunu düşünürken, ekonomik durumu iyi olmayan ailesinin, yasak olmasına rağmen onu zorla çalıştırdığını öğrendik. Çocuklar daha eşit fırsatlara sahip olmalı ve mutlu yaşamalı.

