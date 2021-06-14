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Unico Sigorta'dan "Sektörlerin Geleceği-Fırsatlar ve Riskler" webinarı

14.06.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unico Sigorta'dan "Sektörlerin Geleceği-Fırsatlar ve Riskler" webinarı

İSTANBUL (AA) - Unico Sigorta, Fast Company iş birliğiyle 18 Haziran'da "Sektörlerin Geleceği-Fırsatlar ve Riskler" başlıklı bir webinar düzenleyecek.

Unico Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türk ekonomisinin önemli sektörleri olan havacılık, inşaat ve sağlık sektörünün önemli isimlerini bir araya getirecek etkinlikte, Almanya'nın önemli fütürist yazarlarından Sven Gabor Janszky de yer alacak.

Çevrim içi gerçekleşecek etkinlikte, Unico Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Sertem Demir'in Unico Sigorta acentelerine yönelik yapacağı konuşmanın ardından Rauf Ateş moderatörlüğünde Liv Hospital Genel Müdürü Meri İstiroti, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Pegasus CEO'su Mehmet Nane ve Unico Sigorta CEO'su A. Sertem Demir, sektörlerinin geleceğine yönelik beklentilerini, oluşabilecek riskleri ve bugünden dikkat ettikleri noktaları paylaşacak.

Etkinliğin son bölümünde ise fütürist yazar Sven Gabor Janszky, global sektörel trendleri ve salgınla birlikte sektörlerin nasıl evrildiğini anlatacak.

Etkinlik, Unico Sigorta ve Fast Company kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

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