YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

23.02.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası, 11 üniversiteden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Yakutiye'deki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu ve 500'lük Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen organizasyon, 27 Şubat Pazar günü sona erecek.

Federasyonun buz hokeyi teknik kurul üyesi Levent Çakmur, yaptığı açıklamada, "11 farklı üniversiteden 10 erkek ve 8 kadın takım mücadelelere katılıyor. Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı UNİLİG müsabakalarında bu yıl katılım, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın büyük destekleri ve federasyon başkanımızın katkılarıyla tüm masraflar karşılandığı için yüksek. Üniversite öğrencilerimiz çok memnunlar. Müsabakalar bugün başladı ve 5 gün sürecek. Şampiyonayı pazar günü final müsabakalarıyla sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Kayseri'de buzdolabında 688 sikke ele geçirildiKayseri'de buzdolabında 688 sikke ele geçirildi
İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildiİzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:33
İkindi
15:36
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Çarşamba

Ender Eczanesi
Palandoken
Defne Eczanesi
Yakutiye
---------- Eczanesi
Palandoken
İbn-İ Sina Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.