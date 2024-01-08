Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da yapıldı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Avcılar Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, üniversite hastanelerinin güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, üniversite hastanelerinin daha iyi şartlarda hizmet vermesi konusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, İÜC Rektörü ve ÜHBD Başkanı Prof. Dr. Nuri Aydın, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve birliğin geçen dönem başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Şinasi Candan'ın katıldığı toplantıda, birlik üyesi üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, üniversite hastaneleri başhekimleri ve paydaş kurumların üst düzey yöneticileri de iştirak etti.

