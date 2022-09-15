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  4. Üniversite hastanelerinde çalışanların özlük haklarında iyileştirme yapan düzenleme Resmi Gazete'de

Üniversite hastanelerinde çalışanların özlük haklarında iyileştirme yapan düzenleme Resmi Gazete'de

15.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK'ün hazırladığı yönetmelikle, üniversite hastanelerindeki personelin döner sermaye ek ödemelerinde 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak iyileştirme yapıldı - Personele yapılacak ek ödeme, sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesinin toplamından oluşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖK, Sağlık Bakanlığının, sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Ek Ödeme Yönetmeliği'nin ardından, üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin yeni hükümleri düzenleyen yönetmeliğini hazırladı.

"Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre, döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilecek.

Ek ödeme, sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesinin toplamından oluşacak.

Teşvik ek ödemesi, personelin görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama ve hizmetin kalitesi gibi kriterler göz önüne alınarak, mesai içi ve mesai dışı çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden yapılan ödeme olacak.

Sabit ek ödeme tutarı ise aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilecek. Mesai içi teşvik ek ödemesinin hesabında esas alınacak tavan tutarı, 2547 sayılı Kanun'daki hükümlerle hesaplanacak tavan tutardan sabit ek ödeme tutarı ile taban ödeme tutarı düşülerek tespit edilecek.

Daha önceki yönetmelikte "görevlendirilen personele yapılacak ek ödeme" hükümlerini düzenleyen 7'nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, yeni düzenleme ile resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda yedi günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri aktif çalışılmış gün olarak kabul edilecek.

Ayrıca kurumsal katkı puanını, alt birim bazında yüzde 50'sine kadar artırma veya azaltmaya üniversite yönetim kurulu yetkili olacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite hastanelerimizde görev yapan tüm personelimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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