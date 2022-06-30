Üniversite öğrencileri İzmir Foça’da buluşuyor

Türkiye'nin dört yanından gelen üniversiteliler, alanında uzman eğitmenlerden gün içinde eğitim ve atölyelerle bilgi tazelerken kalan zamanda deniz, güneş, spor, etkinlik ve gece eğlenceleri ile tatilin tadını çıkartıyor.

Güne yoga ile başlayıp, kahvaltı sonrasında denizin yanında ağaçların altında istediği eğitmenin olduğu istediği eğitime katılarak ''Açık Büfe Eğitim''in tadını çıkarıyor.

Çadır deneyimini yaşamamış olanlar için ise çadırlar Etkin Kampüs tarafından sağlanıyor. Gün içinde voleybol yarışmaları, survivor parkuru gibi çeşitli sahil oyunları ile etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Gün batımı eşliğinde yemeklerini yedikten sonra ana sahnede dj eşliğinde eğlence gecenin sonuna kadar devam etmektedir.

Üniversiteliler için alternatif tatil, motivasyon arıyor bir yandan da kariyer atölyelerini merak ediyorsan LBank Summer Meetup seni bekliyor.

Hatırlatmalar

Çadırınızın olmasına gerek yok. Çadırlarınız Etkin Kampüs tarafından verilmektedir.

Üniversiteli bütçesine uygun bir kamp.

Senin gibi 400 üzerinde üniversiteli ile bir arada olmak,

Uzmanlarla bilgi aktarımı

Çadır deneyimi

Ayrıca kampta üniversiteli girişimcilere ücretsiz stant açma imkanı sağlanmaktadır.

