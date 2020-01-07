Üniversite öğrencileri İzmir’deki büyük fuarda iş dünyasıyla buluşacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarının, bu yıl Ege Üniversitesi (EÜ) koordinatörlüğünde gerçekleşeceği bildirilirken, fuarda öğrenciler, bakanlık bürokratları ve iş dünyasının temsilcileri bir araya gelecek. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, fuarla ilgili, "Öğrenciler ve mezunların kariyer planlaması açısından önemli bir yere sahip olan fuarı geniş bir katılımla düzenleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Ege Üniversitesi (EÜ) koordinatörlüğünde, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleri ile düzenlenecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarında, Ege Bölgesindeki üniversitelerin öğrencileri, bakanlık temsilcileri ve iş dünyası ile bir araya gelecek. Fuarın koordinatörlüğünü bu yıl Ege Üniversitesi üstlendi. 20-21 Mart 2020 tarihinde İzmir Kültür Park fuar alanında yapılacak kariyer fuarına, EÜ dışında 16 bölge üniversitesi katılacak.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından da desteklenen fuar kapsamında öğrenciler; iş-staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda ilk ağızdan bilgi alabilecek, iş görüşmelerinde bulunabilecek.

Katılımcı firma ve kurumlar, İzmir Kültürpark’da iki gün boyunca stant açarak, Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin farklı bölümlerinden katılım gösterecek öğrencilere ve mezunlara kendilerini tanıtma olanağı bularak iş ve staj başvurularını kabul edecek. Ayrıca mezunlar ve son sınıf öğrencileri ile mülakat yapmak isteyen kurum ve şirketlere mülakat odası tahsis edilecek. Fuarda ayrıca, çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, paneller, mülakat simülasyonlar gerçekleşecek.

Ege Üniversitesi olarak 2 gün sürecek fuardan, gençlerin çok iyi yararlanmasını istediklerini dile getiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrenciler ve mezunların kariyer planlaması açısından önemli bir yere sahip olan fuarı geniş bir katılımla düzenleyeceğiz. Fuarda, öğrencilerle mezunlar çok farklı deneyimler kazanacak. Birçok firmanın temsilcisinin yanı sıra bakanlık yetkilileriyle de bir araya gelerek devletimizin iş olanaklarıyla ilgili bilgi alabilecek. Ege Üniversitesi olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım gençlerimiz fuardan en iyi şekilde yararlanır ve kariyerleri açısından önemli çıktılar elde eder” diye konuştu.

Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde fuara katılacak diğer üniversiteler ise şunlar; Dokuz Eylül, İzmir Yüksek Teknoloji, Katip Çelebi, İzmir Demokrasi, Bakırçay, İzmir Ekonomi, Yaşar, Tınaztepe, Aydın Adnan Menderes, Manisa Celal Bayar, Balıkesir, Uşak, Pamukkale, Muğla, Kütahya Dumlupınar ve Kütahya Sağlık Bilimleri üniversiteleri.



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