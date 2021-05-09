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Üniversite öğrencileri "transkript belgelerini" e-Devlet Kapısı'ndan alabilecekler

09.05.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: - "1 Ekim 2020 itibarıyla mezun olan veya halen okuyan öğrenciler, bilgilerini kapsayan transkriptlerini sorgulayabilecek"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) e-Devlet Kapısı üzerinden verilebilmesi için yapılan çalışmanın tamamlandığını belirterek, "1 Ekim 2020 itibarıyla mezun olan veya halen okuyan öğrenciler, bilgilerini kapsayan transkriptlerini sorgulayabilecek." dedi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin e-Devlet Kapısı'nda sadece 4 üniversite adına sunulduğunu anımsatarak, tüm transkriptlerin tek bir hizmet üzerinden sunulması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) başlattığı çalışmanın tamamlandığını ve Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerinin transkript belgelerini ister İngilizce ister Türkçe olarak e-Devlet Kapısı'ndan alabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda bir araya gelen üniversite öğrencilerinin transkript almakta yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiklerini aktaran Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda verdiği müjdeye işaret ederek, artık tüm öğrencilerin çift dilli olarak istedikleri yerden, tamamen ücretsiz şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden belgelerini edinebileceklerini bildirdi.

Yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca kayıt durumlarını, aldıkları derslerini, notlarını, akademik başarı düzeylerini, öğrenim dilini, not sistemi gibi unsurları gösteren transkript belgelerinin halihazırda e-Devlet Kapısı'nda verildiğini, hizmetin Türk yükseköğretim sisteminde kayıtlı tüm üniversiteleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini anlatan Koç, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm üniversitelerin örgün öğretimde kayıtlı öğrencilerine ilişkin transkriptlerin tamamının sisteme dahil edildiğini dile getirdi.

Kullanıcıların, transkript belgelerinin sorgulanması hizmetinden en erken 1 Ekim 2020 itibarıyla yararlanabileceklerini anlatan Koç, "Bu tarih itibarıyla mezun olan ve halen okuyan öğrenciler, bilgilerini kapsayan transkriptlerini sorgulayabilecek. Ancak sistemde daha önceki tarihli transkriptlerin gönderilmesine engel bulunmadığından ve daha eski tarihli mezunlara ait transkript gönderen üniversiteler olursa bu bilgilere de ulaşılabilecek." diye konuştu.

Koç, hizmetin e-Devlet Kapısı'nda sunulması için "Transkript Belgesinin Sorgulanması" ve "Transkript Belgesinin Doğrulanması" başlıklarıyla iki hizmetin, e-Devlet Kapısı'na entegre şekilde açıldığını sözlerine ekledi.

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