Üniversite öğrencileri "transkript belgelerini" e-Devlet Kapısı'ndan alabilecekler

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) e-Devlet Kapısı üzerinden verilebilmesi için yapılan çalışmanın tamamlandığını belirterek, "1 Ekim 2020 itibarıyla mezun olan veya halen okuyan öğrenciler, bilgilerini kapsayan transkriptlerini sorgulayabilecek." dedi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin e-Devlet Kapısı'nda sadece 4 üniversite adına sunulduğunu anımsatarak, tüm transkriptlerin tek bir hizmet üzerinden sunulması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) başlattığı çalışmanın tamamlandığını ve Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerinin transkript belgelerini ister İngilizce ister Türkçe olarak e-Devlet Kapısı'ndan alabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda bir araya gelen üniversite öğrencilerinin transkript almakta yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiklerini aktaran Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda verdiği müjdeye işaret ederek, artık tüm öğrencilerin çift dilli olarak istedikleri yerden, tamamen ücretsiz şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden belgelerini edinebileceklerini bildirdi.