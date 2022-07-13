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Üniversite öğrencilerinden deniz kaplumbağaları için "gönüllü nöbet"

13.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 15 üniversite öğrencisi, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının korunması ve yumurtadan çıkan yavruların denizle buluşabilmesi için 14 kilometrelik Samandağ sahilinde görev alıyor - Gönüllüler, kaplumbağaların ölçümlerini yapıyor, yuvalarını işaretliyor, yavruların yuvalardan çıkışını takip ediyor

SALİM TAŞ - Türkiye'nin çeşitli illerinde üniversite eğitimlerini sürdüren 15 gönüllü öğrenci, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının korunması ve yumurtadan çıkan yavruların denizle buluşabilmesi için bir araya geldikleri Hatay'ın Samandağ sahilinde "yaşam nöbeti" tutuyor.

Doğu Akdeniz sahilleri, üreme dönemindeki yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

Farklı üniversitelerden öğrenciler de 14 kilometrelik Samandağ sahilinde deniz kaplumbağalarının "güvenli yaşam yolculuğu" yapabilmesi için gönüllü nöbet tutuyor.

Öğrenciler, gecenin karanlığında denizden çıkarak kumsalda güvenli buldukları yerlere yumurtlamasına gözcülük yaptıkları deniz kaplumbağalarının, yumurtalarını kazdıkları çukurlara bırakıp yeniden mavi sulara dönme sürecini takip ediyor.

Yumurtalarını yuvaya bırakan hayvanların ölçümlerini yapan ve markalarını takan öğrenciler, aynı zamanda yumurtlama sahalarını da işaretleyerek olası tahribata karşı bölgeyi korumaya alıyor.

- "Şu ana kadar 1000'in üzerinde yuva kaydettik"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Selma Kırbeci, AA muhabirine, 6 yıldır Samandağ sahilinde deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışması yürüttüğünü söyledi.

Gönüllü üniversite öğrencilerinin ekip sorumlusu olduğunu belirten Kırbeci, 15 öğrenciyle her gün sabah ve akşam olmak üzere 14 kilometrelik sahil şeridinde deniz kaplumbağalarını takip ettiklerini anlattı.

Kırbeci, ilk olarak yuvalamaya çıkan anaç deniz kaplumbağalarının kumsaldaki izlerini takip ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Takip ettiğimiz izlerin sonucunda yuvalı veya yuvasız olanları kaydediyoruz. Yuvaları işaretleyerek bunların hepsini kayıt altına alıyoruz. Markalama ve ölçümleri için gece sahile geliyoruz. Gönüllü olarak çalışan arkadaşlarım içindeki doğa bilinciyle buraya geliyorlar. Yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar nesli tehlike ve koruma altındaki türlerden olduğu için gönüllü arkadaşlarımız bunun bilinciyle buraya geliyor. Doğa sevgisi, doğaya bir şeyler katmak ve doğayla iç içe olmak için bu çalışmalara katılıyorlar."

Kırbeci, mayıs ortalarında başladıkları izleme ve koruma çalışmalarını yaklaşık 4 ay sürdürdüklerini ifade etti.

Yeşil deniz kaplumbağalarının Samandağ sahilini daha çok tercih ettiğini aktaran Kırbeci, "Türkiye kumsallarında bilinen iki tür deniz kaplumbağası yuvalama yapmaktadır. Bunlar yeşil deniz kaplumbağası ve caretta carettadır. Bizim kumsalımız ağırlıklı olarak yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanı olarak geçmektedir. Ancak az miktarda da caretta caretta yuvalarımız mevcut. Şu ana kadar 1000'in üzerinde yuva kaydettik." diye konuştu.

Kırbeci, yumurtalardan 55-60 günlük kuluçka süresinden sonra çıkan yavruların daha sonra mavi sularla buluşmaya başladığını anlatarak, denizdeki kirlilik ve kumsaldaki çeşitli tehlikelerin yavruların ölümüne neden olabildiğini kaydetti.

- "Çalışmalarımızın başkalarına da örnek olması için buradayım"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Emre Sandık da 2 yıldır Samandağ sahilinde deniz kaplumbağalarının popülasyonunun artması için gönüllü olarak çalıştığını dile getirdi.

Çevre bilinciyle hareket ettiğini aktaran Sandık, "Bu çalışmalarımızın başkalarına da örnek olması için burada bulunuyorum. Deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışmaları içinde olduğum için çok mutluyum. Herkesin kendini ait hissettiği bir yer vardır. Ben de kendimde, doğada olma aidiyetini hissediyorum." şeklinde konuştu.

Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mediha Köse ise çalışmalara ilk kez katıldığına işaret ederek, "Samandağ sahilindeki deniz kaplumbağalarının popülasyonlarının artması ve yaşamlarını sürdürmelerine katkı verdiğim için çok mutluyum." dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Akif Can Taş, daha önce de deniz kaplumbağalarıyla ilgili Muğla'da çalıştığını kaydederek, "Hatay'da da deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışmalarının yapıldığını öğrenince gönüllü olarak katılmaya karar verdim. Bir canlının yaşam başarısını arttırmakta küçük de olsa katkımın olması beni çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik ise dernek üyelerinin gönüllü üniversite öğrencileriyle kaplumbağaların yuvalama alanlarının korunması ve izlenmesi çalışmalarında yer aldığını belirterek, "Son yıllarda deniz kaplumbağalarının yuvalama sayılarındaki artış memnuniyet verici. Yıllar önce az olan yuvalar 1000'leri buldu. Geçen sene 1700'ü bulan yuva sayısını bu sene aşmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

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Hatay nöbet sahil

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