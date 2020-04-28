YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarına tercüme desteği

Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarına tercüme desteği

İZMİR HABERLERİ  | 28.04.2020 10:41 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarına tercüme desteği

İZMİR (AA) - İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yabancı dildeki tıbbi metinlerin Türkçe'ye çevrilmesi için gönüllü bir ekip oluşturuldu.

İEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri ve akademisyenlerin yer aldığı toplam 10 kişilik ekibin sağlık çalışanlarının kendilerine ulaştırdığı metinleri, internet üzerinden bir araya gelerek çevirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, doktor ve diğer tıp çalışanlarından gelen Kovid-19 içerikli çeviri taleplerini yerine getirerek, virüsle ilgili mücadeleye katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu bahar döneminde, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin seçmeli "Tıp Metinleri Çevirisi" dersi aldığını bildiren Yetkiner, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile ilgili çok hızlı ve inanılmaz geniş kapsamlı bilgi akışı var. Bu sancılı süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının işini bir nebze de olsa kolaylaştırmak ve bilgi kirliliğine yol açmamak için onların talep ettiği metinleri çevirmek, topluluğumuzun temel amacı. Çeviriler online olarak talep edenlere ulaşıyor, onlar da kendi platformlarında paylaşıyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Akademisyen çeviri koronavirüs tercüme

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Karesi, iftarda evlere misafir

Karesi, iftarda evlere misafir

İzmir Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:11
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Martım Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

(özel Haber) 'ne İş Olursa Yaparım' Sözü Gerçek Oldu

(özel Haber) 'ne İş Olursa Yaparım' Sözü Gerçek Oldu

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.