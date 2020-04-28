Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarına tercüme desteği

İZMİR (AA) - İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yabancı dildeki tıbbi metinlerin Türkçe'ye çevrilmesi için gönüllü bir ekip oluşturuldu.

İEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri ve akademisyenlerin yer aldığı toplam 10 kişilik ekibin sağlık çalışanlarının kendilerine ulaştırdığı metinleri, internet üzerinden bir araya gelerek çevirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, doktor ve diğer tıp çalışanlarından gelen Kovid-19 içerikli çeviri taleplerini yerine getirerek, virüsle ilgili mücadeleye katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu bahar döneminde, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin seçmeli "Tıp Metinleri Çevirisi" dersi aldığını bildiren Yetkiner, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile ilgili çok hızlı ve inanılmaz geniş kapsamlı bilgi akışı var. Bu sancılı süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının işini bir nebze de olsa kolaylaştırmak ve bilgi kirliliğine yol açmamak için onların talep ettiği metinleri çevirmek, topluluğumuzun temel amacı. Çeviriler online olarak talep edenlere ulaşıyor, onlar da kendi platformlarında paylaşıyor."

