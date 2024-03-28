Üniversite öğrencilerine iftar yemeği programı düzenlendi

İftara İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve üyeleri ile üniversite öğrencileri katıldı. İftar programında gençlere hitap eden İl Müftüsü Ali Erhun, “Ramazanın bereketi çok elhamdülillah. Şu içerisinde bulunduğumuz geceler çok kıymetli. Ramazandan çok şey öğreniyor çok mesajlar alıyoruz. Ramazan birbirimizle dayanışmayı, yardımlaşmayı, kaynaşmayı ve infak etmeyi öğretiyor. Oruç arındırıyor bizleri maddi ve manevi kirlerden. Efendimizin buyurduğu gibi ‘Kim inanarak ve iman ederek karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları af olur’ Yani ramazanı güzelce idrak eden tertemiz bir şekilde bayrama ulaşacak inşallah” dedi.

Ramazan boyunca gençlerle beraber iftar yaptığına değinen GSB İl Müdürü Yasin Özdemir, “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Organizasyonda emeği geçen başta Müftü Ali Erhun olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Kur’an ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda iftara katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Program günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.





