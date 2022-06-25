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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı

25.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanığına verilen 23 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, TCK'nin 82/1-b maddesinde düzenlenen canavarca his kavramı içerisinde yer alan eylemlerin, çeşitli yargısal kararlarda vurgulandığı üzere sırf öldürmüş olmak için öldürmek, ölenin acı çekmesinden zevk almak için öldürmek, insanı kurban etmek gibi duyguların etkisi altında gerçekleştirilen eylemler olduğu belirtildi.

Kararda, mahkemenin yargılamasına konu somut olayda ise taraflar arasında önceye dayalı tanışıklık ve anlaşmazlıklar bulunduğu gözetildiğinde sanık Cemal Metin Avcı'nın sırf öldürmüş olmak için öldürme veya ölenin acısından zevk alma veya öleni kurban etme gibi bir düşünce içerisinde hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, söz konusu nitelikli halin uygulama şartlarının gerçekleşmediğinin kabul edildiği bilgisi yer aldı.

Yakarak öldürme fiilinin "eziyet çektirerek öldürme unsuru" kapsamında olmadığına işaret edilen kararda, yakılma filinin cesedi ve delilleri yok etmeye yönelik davranışlar kapsamında olduğu belirtildi.

Maktul hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulunca düzenlenen 20 Mayıs 2021 tarihli raporda saçlı deri altı hematomunda yüzde 14,9 "karboksihemoglobin" tespit edilmesinden dolayı kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının belirtildiği ancak Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince düzenlenen 17 Haziran 2022 tarihli heyet raporunda kişinin hayattayken yangına maruz kalmasının sadece yüzde 14,9'luk "karboksihemoglobin" değeriyle söylenmesinin mümkün olmadığının açıklandığı kaydedildi.

Kararda ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun 30 Ekim 2020 tarihli mütalaasında sanığın maktulün boynuna yaptığı baskının tek başına ölüm neticesini gerçekleştirebilecek nitelikte olduğunun belirtildiği ifadesine yer verildi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

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