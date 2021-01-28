Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili dava

"Bu sırada diğer ekip arkadaşlarım apartmanın etrafını dolaşarak arka tarafta bulunan camı kırıp içeri girdikten sonra kapıyı açtılar. Biz sağlık ekipleri ile içeri girdiğimizde erkek şahıs bıçağı göğsüne saplamış şekilde, bayan şahıs ise hareketsiz bir şekilde yatıyordu. 'İçeri girmeyin' diyerek yataktan kalkıp bıçakla üzerimize yürüdü o esnada silahlarımızı çektik ve bıçağı bırakmasını söyledik.

Kapıyı çalmalarına rağmen açılmadığını ve içeriden kilitlendiğini anlatan A.Ç, şunları kaydetti:

Komiser Yardımcısı A.Ç, olay günü haber merkezinden gelen anons üzerine Kötekli Mahallesi'ne gittiklerini, bölgeye ulaştıklarında apartman girişinden daire kapısına kadar kan izleri ve sapı olmayan bıçak gördüklerini söyledi.

Duruşmada olay günü görevli olan polis memurları ile 112 Acil Servis ekipleri tanık olarak dinlendi.

Tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Kadın Hakları Derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, yaranın etkisiyle sendeledi ve bu esnada sanığı etkisiz hale getirdik."

Daha sonra sağlık ekiplerini odaya aldıklarını ifade eden A.Ç, "Ekipler, Zeynep Şenpınar'ın öldüğünü söyledi. Daha sonra yaralı olan sanığa müdahale ederek ambulansa aldılar. Sanık, bu sırada 'Zeynep'i ben öldürdüm, benim de yaşamaya hakkım yok.' diyordu." şeklinde konuştu.

Olaya müdahale eden sağlık çalışanı S.A. da ihbar üzerine olay yerine gittiklerinde kapının açılmadığını, bu nedenle polisi çağırdıklarını söyledi.

Polis ekiplerinin camı kırarak içeriden kapıyı açmasının ardından odaya girdiklerini anlatan S.A, "Odaya girdiğimizde sanık bıçakla üzerimize yürüdü. Biz de dışarı kaçtık. Daha sonra polis ekipleri tekrar sanığı etkisiz hale getirince yaptığımız kontrolde Zeynep'in kalbi durmuş, nabzı atmıyordu ve ölmüştü. Yaralı olağan sanığa müdahale ettik. Başka bir ambulans gelerek sanığı hastaneye götürdü." ifadelerini kullandı.

Sanık Kemaloğlu ise mahkemeden telefon kayıtları ve mesajlarının dökümümün çıkarılmasını ve tedavi olmak istediğini söyledi.