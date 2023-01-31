Üniversite sınavı 2023 başvuruları ne zaman? YKS tarihi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi bekleniyor

Üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınav tarihi ve başvuru tarihlerini merak ediyorlar. Bu kapsamda Üniversite sınavı 2023 başvuruları ne zaman? YKS tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM sınav takviminin açıklanması ise büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte konu hakkında tüm bilgiler...

ÜNİVERSİTE SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Üniversite sınav tarihleri ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

Ancak MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır” dedi.

Bu açıklamanın ardından yayınlanan sınav takvimi geri çekildi.

YKS BAŞVURULARI 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM’den konuyla ilgili yapılan açıklamada güncel gelişmelere göre ÖSYM sınav takviminin yenilenerek kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Sınav takviminin güncel hali ise henüz belli oşmadı.

Ancak ÖSYM’nin daha önce yayınladığı takvimde başvuruların 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. ÖSYM’nin yeni yayınlayacağı takvimde başvuru tarihlerinde değişiklik yapması beklenmiyor. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

