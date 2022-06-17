Üniversite sınavı öncesi ailelere uyarı! 'Veliler kendi hayalleri doğrultusunda baskı uygulamamalı'

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) saatler kaldı. Sınav öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulunan Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal, öğrencilere yeni bir şey öğrenmeleri yerine öğrendiklerini tekrar etmeleri gerektiğini söyledi. Dr. Uysal, “Öğrencilerimiz 12 yıl boyunca okula gittiler, YKS sınavına hazırlandılar. Öğrencilerimiz bildiklerini tekrar etsin ve kendi kendilerini sınav yaparak hızlarının ne ölçüde olduğunu öğrensin. Eskiden günde 5 saat çalışırken şimdi 2 saat çalışsınlar. Sakin bir ortamda kafalarını dinleyerek sınav gününü beklesinler” dedi.

"MAALESEF VELİLERİMİZ KENDİ HAYALLERİNİ ÇOCUKLARININ GERÇEKLEŞTİRMESİ YÖNÜNDE BASKI UYGULUYOR"

Ailelerin çocuklarına kendi hayal ettikleri mesleklerle ilgili baskı kurduğunu da söyleyen Dr. Uysal, “Velilerimiz çocuklarına kendi hayallerini değil de onların potansiyelleri ve istedikleri meslekler doğrultusunda yön göstermeliler. Maalesef velilerimiz kendi hayallerini çocuklarının gerçekleştirmesi yönünde baskı uyguluyor. Aileler, her şeyden önce çocuklarının yaptıkları işte hayat boyu mutlu olmalarını sağlayacağı tercihlerde yol göstermeliler. Öğrencilerimizden ise, istedikleri mesleklerde çalışan profesyonellerden destek alarak bu hayatta gerçekten sürdürülebilir bir mesleğe sahip olup olamayacaklarıyla ilgili çalışmalar yapmalarını isteriz” diye konuştu.

"SORUYU BİLMİYORLARSA HEMEN GEÇSİNLER"

Bu sene yaklaşık 3 milyon 300 bin adayın üniversite sınavına girdiğini belirten Dr. Uysal, “Sınavda zor sorularla karşılaşabilirler, ama unutmasınlar ki zor soruları diğer öğrenciler de çözmek zorunda kalacak. Bildikleri sorularla başlasınlar ve zamanı iyi yönetsinler. Soruyu bilmiyorlarsa hemen geçsinler. Daha sonra zamanları kalırsa yanıtlamadıkları soruya geriye dönsünler” ifadelerini kullandı.

Adayların tümünün üniversiteye girme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Dr. Uysal, “Maalesef çoğu öğrenci mezuna kalacak. Gelecek seneye tekrar hazırlanacak öğrenciler, hangi sorularda ve hangi bölümlerde başarılı olduklarını iyi tespit etsinler. Bilmedikleri konularla ilgili bir yol haritası belirleyerek ders programı yapsınlar” diyerek tavsiyelerde bulundu.

“TERCİH LİSTESİNİN DOĞRU OLUŞTURULMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Sınav sonrası için de önerilerde bulunan Dr. Uysal, şunları söyledi:

“Öğrenciler zaten potansiyellerini biliyorlar. Belli robotlar var oralardan hangi üniversiteyi hangi bölümü kazanacaklarıyla ilgili bir öngörüleri oluyor. Kazanma ihtimalleri olan okulları gidip ziyaret etsinler. Tercih döneminde çok iyi danışmanlardan destek alarak tercihlerini yapsınlar. Aldıkları puan tabi ki önemli ancak tercih listelerinin doğru oluşturulması ve mesleklerin doğru seçilmesi her şeyden önemli. Gençlerimiz zaten çok bilinçli. Gelecekte ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Biz onlara sadece destek vermeliyiz. Hem özgün düşünebiliyorlar hem karar verebiliyorlar hem de teknolojiyi çok ama çok iyi kullanıyorlar. Bunun için sadece yapmamız gereken onlara güvenmek ve onlara olan sevgimizi göstermek. Biz Türk gençliğine güveniyoruz.”

Kaynak: DHA

