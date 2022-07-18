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  4. Üniversite taban puanları 2022: ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri YKS 2022 üniversite taban puanları açıklandı mı?

Üniversite taban puanları 2022: ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri YKS 2022 üniversite taban puanları açıklandı mı?

18.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından belirtilen takvimde bu hafta açıklanması beklenen YKS sonuçları, beklenenden erken tarihte öğrencilerin erişimine açıldı. ÖSYM AİS üzerinden yapılan YKS sonuçları sorgulamasının ardından öğrenciler gözünü, üniversite taban puanları araştırmasına çevirdi. 2022 YKS oturumları olan TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılan öğrenciler, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin üniversite taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan sayısı bilgileri ile tercihlerine gerçekleştirecek

Üniversite taban puanları 2022: ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri YKS 2022 üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite adayları, üniversite taban puanları için YÖK Atlas tarafından yayınlanan tabloları incelemeye başladı. Lise eğitimini tamamlayan üniversite adayları, “Hangi üniversite kaç puanla alıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada; 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri üniversite taban puanları ve başarı sıralaması ile kontenjanlar önem kazanıyor. İşte 2022 yılına ait tercih dönemi üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi…

YKS 4 YILLIK VE 2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversite taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamaları yer almaya başladı. Üniversite tercihlerini bu bilgiler ışığında yapacak olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2022 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanlarını bekliyor.

Yeni Proje

18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

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2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca öğrencinin 18-19 Haziran tarihinde girdikleri YKS (TYT, AYT, YDT) sınavlarının sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözünü tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

yks birincileri

YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN ÇIKTI?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, YKS birincilerinin hangi illerden çıktığı da merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, bu yılın TYT, AYT ve YDT sınavında başarılı olan illerini duyurdu.

İşte 2022-YKS Birincilerinin illeri;

TYT: Kocaeli

AYT:
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri

YDT:
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul


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