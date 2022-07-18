Üniversite taban puanları 2022: ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri YKS 2022 üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite adayları, üniversite taban puanları için YÖK Atlas tarafından yayınlanan tabloları incelemeye başladı. Lise eğitimini tamamlayan üniversite adayları, “Hangi üniversite kaç puanla alıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada; 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri üniversite taban puanları ve başarı sıralaması ile kontenjanlar önem kazanıyor. İşte 2022 yılına ait tercih dönemi üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi…

YKS 4 YILLIK VE 2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversite taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamaları yer almaya başladı. Üniversite tercihlerini bu bilgiler ışığında yapacak olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2022 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanlarını bekliyor.

18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca öğrencinin 18-19 Haziran tarihinde girdikleri YKS (TYT, AYT, YDT) sınavlarının sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözünü tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN ÇIKTI?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, YKS birincilerinin hangi illerden çıktığı da merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, bu yılın TYT, AYT ve YDT sınavında başarılı olan illerini duyurdu.

İşte 2022-YKS Birincilerinin illeri;

TYT: Kocaeli

AYT:

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT:

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul



