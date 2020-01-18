Üniversite yerleşkesindeki "kültür merkezi" gibi cami projesinin yüzde 35'i tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'nde toplamda 25 bin metrekarelik alana sahip olacak ve yaklaşık 20 bin metrekaresinin kültür merkezi olarak değerlendirileceği cami projesinin yüzde 35'i tamamlandı. BUÜ'nün merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yerleşkesi'nde 10 bin metrekare alana 2,5 kat inşa edilecek Uludağ Üniversitesi Yeni Camii, bittiğinde Türkiye'nin en büyük üçüncü camisi olacak. Cami ibadet merkezi olmanın yanında sosyal, kültürel ve eğitim mekanlarını içinde barındıran modern bir külliye hüviyetini taşıyacak. Üniversite kaynakları kullanılmadan hayırseverlerin yardımlarıyla külliye şeklinde yapılacak caminin 4 minaresi olacak. Cami 41,7 metre kubbe, 75,8 metre minare yüksekliğiyle Bursa'nın birçok bölgesinden görülebilecek. Yarısı kapalı alanda olmak üzere 20 bin kişinin ibadet edebileceği külliye bünyesinde bin 1500 kişilik konferans salonu da yapılacak. Ayrıca cami bünyesinde farklı inançlara sahip kişiler için de özel ayrılmış ibadethaneler bulunacak. - "20 bin metrekaresi kültür merkezi olarak planlandı"

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin sıradan bir ibadethane niteliğinde olmayacağını, içinde sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir külliye şeklinde tasarlandığını söyledi. Beştepe Külliyesi'nin mimarları tarafından hazırlanan caminin Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyacağını vurgulayan Doğangün, "Cami mimari açıdan özel olacak. Üniversitenin içinde olması hasebiyle daha çok kültür merkezi yönü öne çıkıyor. Namaz kılınan kısım mevcut caminin 1,5 katı kadar büyüklüğünde. Çok aşırı büyük değil. 25 bin metrekare inşaat alanının 20 bin metrekaresi kültür merkezi olarak planlandı. Kültür merkezinde, toplantı salonları, konferans salonu, fuaye alanları, kütüphane olacak. Daha çok öğrencilerin sosyal etkinliklerini yapabilecekleri, kültürel etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri mekanlar bulunacak. Bu bizim açımızdan önemli." dedi. Yapının üç katlı olacağını dile getiren Doğangün, alt iki katın tamamen kültürel etkinliklere ayrıldığını ve tamamlandığında öğrencilerin de bu mekanlardan yararlanabileceğini anlattı.

- "Hasta yakınlarının kalabileceği mekanlar da olacak" Doğangün, inşaatın Üniversite Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından finanse edildiğini ve üniversite tarafından herhangi bir maddi kaynak sağlanmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Üniversite olarak biz sadece derneğe yer tahsisi yaptık. Burayı kültür merkezi ve cami diye değerlendirmek daha doğru olur. Mevcut cami ihtiyacı karşılayamıyor. Cuma günü öğrenciler namazını dışarıda kılmak zorunda kalıyor. Üniversitenin içinde Tıp Fakültesi Hastanesi var. Hasta yakınları bazen kalacak yer bulamıyor. Araç içinde kalanlara şahit oluyoruz. İnşaatı devam eden camide hasta yakınlarının kalabilecekleri ve istirahat edebilecekleri, duşları olan mekanlar da olacak. Bu da bir sosyal hizmet olacak. Camilerin asıl görevi de bu, Allah'ın sığınma evi. Öyle değerlendirmek lazım. Hem öğrencilerimiz hem de hasta yakınları buradaki mekanlardan faydalanabilecek." - "Bittiği zaman da muhteşem bir eser olacak" Üniversiteyi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki minareli, nispeten daha küçük bir cami projesi sunduklarını aktaran Doğangün, "Kendisi dört minareli olmasını istedi. Bittiği zaman da muhteşem bir eser olacak. Bursa'ya değer katacak. Yeni camiler arasında ziyaret edilen bir mekan olacak." diye konuştu.