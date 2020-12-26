Üniversite yolunda Bursa Büyükşehir yanınızda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi pandemi sürecinde de üniversiteye hazırlanan gençleri yalnız bırakmadı. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden mahrum kalan 17 ilçedeki üniversite adayı gence ücretsiz soru bankası dağıtılacak.

Üniversite adayı gençlerin sınava hazırlanmasından, sınav sonrası doğru tercih yapmalarına kadar her alanda destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle yüz yüze eğitimden mahrum kalan üniversite adaylarına destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü YKS’ye hazırlanan gençlere soru bankası ile bu yıl da destek verecek. Sağlıkla Kal # EVDEKAL tavsiyesine uyan ve YKS Sınavına hazırlanan gençler için hazırlanan soru bankaları 17 ilçede belirlenen noktalarda ücretsiz dağıtılacak. Soru bankaları 5 Ocak’ta Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Yıldırım, Gürsu ve Kestel, 6 Ocak’ta Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir ve İnegöl, 7 Ocak’ta Büyükorhan, Orhaneli, Keles ve Harmancık ve 8 Ocak’ta da Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de öğrencilere dağıtılacak.

Kurulacak stantlarda 13.00 - 16.00 saatleri arasında uzman rehberler eşliğinde gençlere hem sınava hazırlık süreci anlatılacak hem de soru bankası kitapçıkları dağıtılacak.

