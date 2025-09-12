Üniversite yurdunda vahşet! Ayıyı mutfakta parçalara ayırdılar! Görüntülere tepki yağdı

ABD'de Cornell Üniversitesi'nde yasal avcılık lisansına sahip iki öğrencinin, öldürdükleri bir ayıyı yurt mutfağında parçalaması büyük tepki çekti.

"YASAL İZİNLERİ GEÇERLİ"

Cornell Üniversitesi'nin açıklamasına göre, olayda yer alan iki öğrenci geçerli avcılık ruhsatlarına sahipti. Öğrenciler, hafta sonu gerçekleştirdikleri avdan sonra vurdukları ayıyı, yaşadıkları yurdun mutfağına getirerek derisini yüzdü ve parçalarına ayırdı. Olay, pazar gecesi yurttan gelen şikayetler üzerine polis ekiplerine bildirildi. Ancak yetkililer, yasal izinlerin geçerli olması nedeniyle öğrenciler hakkında herhangi bir suçlama yöneltmedi.

Ayının parçalanmış haliyle tezgaha serildiği görüntüler, olayın ardından sosyal medyada gündem oldu ve tepki yağdı.