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Üniversitede yetiştirilen kıvırcık koyunlar satışa çıkarıldı

22.06.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Eğitim ve Araştırma Çiftliğinde yetiştirilen kıvırcık cinsi kurbanlık koyunların satışı başladı.

Çiftliğe ait doğal ortamda beslenen ve sağlık kontrolleri üniversite bünyesindeki veterinerler tarafından yapılan kurbanlıklar satışa çıkarıldı.

Araştırma Çiftliği Müdürü Dr. Kayahan Yılmaz, AA muhabirine, bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetleri içerisinde daha etkin olmak adına, çiftçi ve yetiştiriciler için örnek olma görevi üstlendiklerini söyledi.

NKÜ'nün Köseilyas İşletmesinde Türkgeldi, merinos ve kıvırcık cinsi koyunların bulunduğunu belirten Yılmaz, ırkı korumak amaçlı bulunan kıvırcık koyunların Kurban Bayramı kapsamında satışta olduğunu söyledi.

Yılmaz, kıvırcık kuzuların Osmanlı döneminde padişah sofralarında önemli yer tuttuğunu belirterek, "Toklularımızın baskül fiyatı 135 lira. Kıvırcık koyunların kuzuları ve tokluları padişah sofralarının yemeğidir. Osmanlı döneminde padişah sofralarında Trakya'dan giden kıvırcık kuzular tüketiliyordu, kıvırcık kuzuların eti kaliteli ve güzeldir." diye konuştu.

KURBANLIK VASFI TAŞIMAYANLAR SATIŞA SUNULMUYOR

Çiftliğe ilk Türkgeldi ardından merinos ve kıvırcık ırkını getirdiklerini anlatan Yılmaz, "Kıvırcık anaç zor bulunan bir ırk. 3 sene önce Kırklareli'nden, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Birliğinin desteğiyle kıvırcık temin ettik. İşletmemizde planlamamızı 50 anaçlık olarak belirledik. Bu anaçlardan aldığımız kuzuları satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin internet sayfasından duyuru yaparak satışı ilan ettiklerini aktaran Yılmaz, işletme içerisinde 50 anaç kıvırcık koyun ve bu koyunların 75 kuzusu bulunduğunu, kurbanlık vasıfları tutmayanları satışa çıkarmadıklarını vurguladı.

Yılmaz, kurbanlık alacak vatandaşlara "hayvan pasaportlarının mutlaka görülmesi" uyarısında bulundu.

KIVIRCIK KOYUNUN ÖZELLİKLERİ

Edirne'nin payitahtlığı zamanında "padişah sofralarının vazgeçilmez lezzeti" olarak bilinen kıvırcık koyunun kuyruk yapısı ve beslendiği alanlar diğer ırklarla arasındaki lezzet farkında belirleyici rol oynuyor. Uzun ince kuyruğu nedeniyle yağ koyunun kuyruğunda toplanmıyor, tüm vücuda yayılıyor ve etin lezzetini etkiliyor.

Yıllar içerisinde diğer ırklarla karışan ve saf ırkı kaybetme tehlikesine giren kıvırcık koyunu için 2011'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi tarafından "halk elinde ıslah" projesi başlatıldı.

Projenin başarılı olması sonrası Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla Kırklareli kıvırcık koyunu 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

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