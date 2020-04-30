Üniversiteden Korona virüse karşı psikolojik destek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Korona virüse (Covit-19) salgını sürecinde öğrenci ve personelin karşılaşabileceği kaygı problemleri ve psikososyal sorunların çözümü için Psikososyal Destek Hattı oluşturdu.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir,"Psikososyal Destek Hattında üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Psikolog Bengisu Can tarafından telefonla danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek. Görüşme öncesinde psikolojik.destek@bilecik.edu.tr adresinden randevu alan kişiler, hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek destek hizmetinden faydalanabilecek" dedi.

