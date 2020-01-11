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  4. Üniversiteden mermer sektörüne büyük destek

Üniversiteden mermer sektörüne büyük destek

BİLECİK HABERLERİ  | 11.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversite ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kurulan Sürdürülebilir Doğaltaş Teknolojileri Geliştirme Merkezi Laboratuvarı yeni binasında ziyaret etti.
Rektör Taş’a ziyaretinde Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cenk Karakurt, Öğr. Gör. Merve Paksoy ve Arş. Gör. İlhan Aslan eşlik ederek laboratuar çalışmaları ve cihazlar hakkında bilgi verdi.
Laboratuvarın daha önce prefabrik binada hizmet verdiğini hatırlatan Doç. Dr. Cenk Karakurt, laboratuvarın fiziki şartlarının iyileştirilmesi için yaklaşık iki yıl önce yatırım planına dahil edildiğini ve bugün gelinen noktada Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MARAL) bünyesinde faaliyete geçtiğini söyledi. Fiziki şartların gereken seviyeye ulaşmasıyla akreditasyon sürecinin de başladığını ifade eden Karakurt, laboratuvarın 2020 yılı içinde akredite olarak hizmete açılmasını hedeflediklerini ifade etti. Doğaltaş ve mermer sektörünün Bilecik ve çevresi için son derece önemli bir ekonomik unsur olduğunu belirten Karakurt, laboratuvarın sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte bir merkez haline gelmesinde önemli bir eşiğin aşıldığını ifade etti.
Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ise, Sürdürülebilir Doğaltaş Teknolojileri Geliştirme Merkezi Laboratuvarının YÖK’ün ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı’ kapsamında atılmış çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Doğaltaş sektörünün Bilecik ekonomisinde önemli yer tutan temel sektörlerden olduğunu kaydeden Rektör Taş, sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda laboratuvarın uygun altyapıya kavuşturulmasını öncelikleri arasına aldıklarını ve bu günkü haline getirdiklerini söyledi.

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