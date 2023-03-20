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Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Nisanda üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten açıklama!

20.03.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu olurken YÖK'ten konuya dair açıklamada bulunuldu. Bilindiği üzere, 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Çok sayıda ön lisans ve lisans öğrencisi yaşadıkları ile geri dönmek durumunda kaldı. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Nisanda üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Nisanda üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten açıklama!

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak edildi. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Türkiye'yi derinden yaralayan depremler sonrası yüz yüze eğitime ara verilmişti. Zorunlu olan bölümler dışındaki tüm bölümlerde eğitim gören öğrenciler uzaktan öğretime devam ediyor. Birçok kişi üniversitelerin ne zaman açılacağı konusunda araştırmalarına hız verdi. İşte, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından üniversitlerin ne zaman açılacağına ilişkin yapılan açıklama....

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin sorular üzerine konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uzaktan eğitim şeklinde devam eden üniversiteler için Nisan ayının başında yeni bir değerlendirilme yapılacağını belirtti.

NİSANDA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Nisan ayının başında yeni bir değerlendirilme yapılacak ve konuya dair açıklamada bulunulacak.

Özvar, koşulların sağlanması halinde uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkânın da olduğu hibrit öğrenim seçeneği de masaya yatıracaklarını söyledi.

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