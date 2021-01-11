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Üniversiteler arası iş birlikleri güçleniyor

11.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Bir takım ziyaretler ve görüşmeler yapmak üzere Erzurum’a gelen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bir takım ziyaretler ve görüşmeler yapmak üzere Erzurum’a gelen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Rektörlük makamında bir araya gelen Çomaklı ve Beydemir, Atatürk Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladı. Üniversitelerin karşılıklı kurumsal yarar adına öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırma ve eğitim konularındaki anlayışları ile bilgi ve tecrübelerini paylaşmayı teşvik etmek amacı taşıyan protokol, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir tarafından imzalandı.
Protokol çerçevesinde üniversiteler arasında mevcut olan iş birlikleri desteklenerek, araştırma çalışmaları yapılıp bu çalışmaların ortak kullanımı sağlanacak. Ayrıca üniversitelerin eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerinin birbirlerine aktarımına olanak tanınacak.
Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılıklı olarak üniversitelerin sağladığı imkânlardan yararlanması, uzaktan eğitim programlarında iş birliklerinin yapılması, ortak proje pazarı etkinliklerinin düzenlenmesi ve kariyer günleri etkinliklerinin ortak planlanması gibi pek çok maddenin yer aldığı protokol beş yıl süreyle yürürlükte olacak.
“Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımını Dikkate Alarak Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”
İmza töreninde konuşan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin var olan potansiyelini daha da geliştirmek, diğer üniversitelere çeşitli konularda destek vermek veya destek almak adına bu tarz protokollerin gerçekleştirilmesini önemli bulduğunu ifade etti.
Yurt içi ile birlikte yurt dışında da uluslararası üniversitelerle çeşitli anlaşmalara imza attıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin 63 yıllık bilgi ve tecrübesine yakışır çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Rektör Çomaklı: “Üniversitemiz “Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımı”nı dikkate alarak eğitim, AR-GE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüterek yoluna devam ediyor. Tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesi, ortak projelerle üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılıp ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunarak ülke kalkınmasına önemli ölçüde yarar sağlayacak” ifadelerini kullandı.
“Üniversitelerimiz Karşılıklı Olarak Birbirlerinin İmkânlarından Faydalanabilecekler”
Kendisinin de uzun yıllar Atatürk Üniversitesinde akademik çalışmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Şükrü Beydemir, imzalanan protokol nedeniyle memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi: “Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında özel sektöre ulaşma konusunda ortak çalışmalar, açılan hibe desteklerinin karşılıklı duyurulması ve öğretim elemanlarımız ile öğrencilerimizin müşterek çalışmalar yapması gibi pek çok konuda iş birliği gerçekleştirdik. Bu sayede üniversitelerimiz karşılıklı olarak birbirlerinin imkânlarından faydalanabilecekler. İmzaladığımız protokolün üniversitelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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