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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? YÖK Başkanı Özvar'dan hibrit ve uzaktan eğitim açıklaması!

18.02.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerde uzaktan eğitime yönelik son dakika açıklaması YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından geçtiğimiz gün yapıldı. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası online eğitim için hazırlıklar yapıldı. Uzaktan eğitim kararı ve hibrit eğitim konusunda yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte YÖK Başkanı Özvar tarafından yapılan hibrit ve uzaktan eğitim açıklaması...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? YÖK Başkanı Özvar'dan hibrit ve uzaktan eğitim açıklaması!

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu olurken konuya ilişkin detaylar YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan son dakika açıklaması ile netleşti. "Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?" sorusunun yanıtı internette araştırılıyor. İşte, YÖK Başkanı Özvar'ın milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren açıklamasına ilişkin detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacaığına yönelik soru üzerine açıklamada bulunan YÖK Başkanı Özvar şu ifadeleri kullandı:

"20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir."

Özvar, açıklamasının devamında yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceğini belirtti

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerde uzaktan eğitim için tarih veren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuya dair yaptığı açıklamanın satır başları şu şekilde:

"2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık...

20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM VE HİBRİT EĞİTİM OLACAK MI?

2022/2023 bahar yarıyılına uzaktan öğretim usulüyle geçiyoruz. İnşallah nisan ayı gibi gerekli düzenlemeleri tekrar gözden geçirmek suretiyle imkanların el vermesi durumunda yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini ifade ediyoruz"

YÖK Başkanı Özvar, depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerin ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildiğini söyledi.

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