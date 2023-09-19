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Üniversiteler online mı? 2023-2024 üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak, yüz yüze mi? YÖK'ten o okullar için uzaktan eğitim kararı!

19.09.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteler online mı? Sorunun yanıtı Eylül ayının sonu yaklaşırken birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. YÖK tarafından yapılan açıklamada 7 üniversite için bazı bölümleri kapsayacak şekilde uzaktan eğitim kararı alınabileceği belirtildi. Şimdi birçok öğrenci arama motorlarında, "Üniversiteler online mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023-2024 üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak, yüz yüze mi?

Üniversiteler online mı olacak sorusu, YÖK tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Adıyaman Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne yazı gönderildi. İşte YÖK'ten yapılan açıklama...

ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

Üniversiteler online mı olacak sorusunun yanıtı merak edildi. YÖK tarafından yazılı açıklama yayımlandı:

"06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçleri 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere;

1) Söz konusu illerdeki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları v.s. gibi etkenleri göz önünde tutarak
a) Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,
b) Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını, senatolarınca karara bağlamalarına,

2) Üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmesine,

3)İkinci madde kapsamında özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapmalarına ve başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusunun kabul edilmesine,

4) Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öğrenci tarafından başka bir üniversitede dönem/dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin,

a) Talepleri halinde Öğretmenlik Uygulaması dersine hali hazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri gibi sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu da yapabilmelerine,

b) Üniversitelerin, ihtiyaç duyması halinde, bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için, sorumlu birim görevlendirmesine,

5) Söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir.

Bu yazının gönderildiği üniversiteler ise şu şekilde;

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne
İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne"

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