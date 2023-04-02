Üniversitelerde hibrit eğitim yarın başlıyor! Hibrit eğitim nedir, ne anlama gelir? Ara sınavlar online yapılacak!

Hibrit eğitim konusuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bir yandan uzaktan eğitim devam ederken bir yandan da isteyen öğrencilerin devam şartı olmaksızın yüz yüze eğitime katılabilmelerine dair Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine üniversiteler harekete geçti. İşte Hibrit eğitim hakkında meak edilenler...

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM İÇİN GERİ SAYIM

Yarından itibarıyla yeniden başlayacak yüz yüze eğitim seçeneği için gerekli düzenlemeleri yapan üniversiteler, senatolarda bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin detayları belirledi.

Bu kapsamda isteyen öğrencilere sınıflarda uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitim tercihi de sunulacak. Derslere yüz yüze katılamayan öğrenciler için de eş zamanlı çevrim içi veya eş zamanlı olmayan çevrim dışı uzaktan öğretim yöntemleri kullanılabilecek.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim sistemi uygulandığında geleneksel eğitim yöntemleri online ortama entegre edilerek karma öğrenme sisteminin önü açılıyor. Farklı eğitim felsefeleri ve teknolojilerin kullanılmasıyla beraber geleneksel öğrenme ortamı geliştiriliyor.

