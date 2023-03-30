EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversitelerde devam şartı var mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversitelerde devam şartı var mı?

30.03.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında araştırmalar hız kazandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama açıklamalarda bulundu. Peki, Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversitelerde devam şartı var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversitelerde devam şartı var mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı mı, ne zaman başlayacak gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında beklenen açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalar yaptı.

2 üniversiteler

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Kampüslerimiz daha iyi durumdadır. Birçok yerde kamu hizmetleri bu kampüslerde devam etmektedir.

Depremin etkilerini azaltmak için büyük çaba göstererek tedbirler aldık. 17 Şubat 2023 tarihinde eğitim öğretimin uzaktan yürütülmesine karar vermiştik.

YÖK olarak 30 Mart itibariyle aldığımız yeni kararları paylaşmak için sizlerleyiz.

3 Nisan itibariyle eğitim öğretim bahar dönemine mahsus olmak üzere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verilmişti.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak mı? 2023 YKS ne zaman? ÖSYM'den Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için sınav kararıYKS deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak mı? 2023 YKS ne zaman? ÖSYM'den Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için sınav kararı
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2023: Okullar kapanıyor mu?OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2023: Okullar kapanıyor mu?
AÖF sınavları ne zaman yapılacak?AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
üniversiteler ne zaman açılacak son dakika yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.