Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversitelerde devam şartı var mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı mı, ne zaman başlayacak gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında beklenen açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalar yaptı.

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kampüslerimiz daha iyi durumdadır. Birçok yerde kamu hizmetleri bu kampüslerde devam etmektedir.

Depremin etkilerini azaltmak için büyük çaba göstererek tedbirler aldık. 17 Şubat 2023 tarihinde eğitim öğretimin uzaktan yürütülmesine karar vermiştik.

YÖK olarak 30 Mart itibariyle aldığımız yeni kararları paylaşmak için sizlerleyiz.

3 Nisan itibariyle eğitim öğretim bahar dönemine mahsus olmak üzere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verilmişti.''

