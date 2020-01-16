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  4. Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Samsun’un Ayvacık ilçesinde müftülük tarafından organize edilen program ile ilçede üniversite okuyan gençler bir araya getirildi.Ayvacık Müftülüğü Türkiye’nin değişik üniversitelerinde okuyan gençler ile bir araya geldi.

Samsun’un Ayvacık ilçesinde müftülük tarafından organize edilen program ile ilçede üniversite okuyan gençler bir araya getirildi.
Ayvacık Müftülüğü Türkiye’nin değişik üniversitelerinde okuyan gençler ile bir araya geldi. İlçenin üniversiteli gençlerini kaynaştırmayı amaçlayan etkinliğe İlçe Müftüsü Yılmaz Özbakır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ak ile 50 civarında öğrenci katıldı.
Programda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Yılmaz Özbakır, “Sizlerle bir araya gelmek isteyişimiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın hedefleri çerçevesinde toplumun her kesimine doğru ve sağlıklı dini bilgiyi aktarmak için müftülükler yoluyla çalışmalar yapmakla birlikte gençlerle de birlikte olmak, sizlerin hayatına katkı sunmak içindir. 2016 yılında ülkemiz büyük bir imtihandan geçti. Bu süreçten sonra başkanlığımız ve müftülükler olarak biz kendimiz için dersler çıkarttık. Bu kapsamda sizlerden beklentimiz okuduğunuz üniversite çevresinde arkadaşlarınıza, çevrenize, temas kurduğunuz yapıları dikkatlice inceleyip yanlış yollara düşmemenizdir. Küçük zevkler, hevesler, menfaatlerin peşinde değil ülkemizin, milletimizin menfaatleri doğrultusunda yüksek idealler, hayaller, fikirler peşinde olmanızdır. Sizlerin yanı başınızda olduğumuzu unutmayınız. Bu buluşmanın geleneksel hale gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Programımıza katılan Milli Eğitim Müdürümüze ve okul idarecilerine, bu buluşmanın tertibinde görev alan Ayvacık Müftülüğümüzün emektar personeline ve bu anın kahramanları olan siz değerli gençlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Programda söz alan gençler de, “Böyle bir organizasyonla öğrencileri buluşturduğu için Ayvacık Müftülüğüne çok teşekkür ederiz. Bu tur programlar birlik beraberliğimizin artması için çok önemli. Bizler de bu vatana millete hayırlı bir evlat olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştular.
Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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