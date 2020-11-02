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Üniversiteli genç kız, derslerine yardımcı olduğu çocukla enkazdan kurtarılmasını anlattı

İZMİR HABERLERİ  | 02.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde bir binanın enkazı altında kalan Gülben Emiroğlu ile derslerine yardımcı olduğu 8 yaşındaki Kıvanç Çanak, olaydan kısa süre sonra kurtarıldı - Hastanede tedavisi süren üniversite öğrencisi Emiroğlu: - "Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık. Üzerimizde bir sürü eşyalar vardı, hiçbir şekilde kımıldayamıyorduk. Nefes alacak bir alanımız bile yoktu"

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde enkaz altından kurtarılan üniversite öğrencisi Gülben Emiroğlu, derslerine yardımcı olduğu çocukla yaşadığı zor anları anlattı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4'üncü sınıfta öğrenimini sürdüren Emiroğlu, 30 Ekim'de, 4 gün önce derslerine yardımcı olmaya başladığı ilkokul öğrencisi Kıvanç Çanak'ın (8) evine gitti.

Bayraklı ilçesinde, Cumhuriyet Sitesi C Blok'taki evdeyken depreme yakalanan ve enkaz altında kalan Gülben Emiroğlu ile Kıvanç Çanak, aynı gün kurtarıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Gülben Emiroğlu, AA muhabirine, olay sırasında depremin yıkıcı etkisinin olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Emiroğlu, Kıvanç'ın elinden tutup dışarı çıkarmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir anda duvarlar çökmeye başladı. Herhalde düşerken ben Kıvanç'ı kendime çekmişim. Çünkü gözümü açtığımda ikimiz de kımıldayamıyorduk. Ben kapıya yönelmiştim, merdivene adım atmışım. Merdiven boşluğundan düştük diye biliyorum. Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık. Üzerimizde bir sürü eşyalar vardı, hiçbir şekilde kımıldayamıyorduk. Nefes alacak bir alanımız bile yoktu. Başkaları kurtuldukça, oradan gelen kumlar başımızın bulunduğu yere doldu. Nefes alanımız gittikçe azalıyordu. O yüzden Kıvanç'a tek söylediğim, 'Çok az konuşacağız ve bu yüzden oksijenimiz bitmeyecek' dedim. 'Olabildiğince az konuşacağız, oksijeni idareli kullanacağız.' Kurtarmaya geldiklerinde bir ışık gördüm ve sağ salim çıktık."

- "Sitenin kapısına geldiğimde ev yerle bir olmuştu"

Kıvanç'ın annesi Gülay Merve Saka, depremden hemen sonra iş yerinden evine doğru gittiğini aktardı.

Sitenin kapısına geldiğinde, evinin yerle bir olduğunu gördüğünü ifade eden Saka, "Salondan camı kırıp içeri girdim. Eşyaları, Gülben'in telefonu, her şey oradaydı ama ikisi yoktu. Sonra itfaiye eri arkadaş beni dışarı aldı. Bina ikinci kez çökünce beni de çıkardılar, onlar da giremediler. Sonra Kıvanç'ı kurtardılar." diye konuştu.

Baba Hüseyin Çanak ise kendisini engellemelerine rağmen çöken binaya girdiğini belirtti.

Çanak, "Gülben kardeşim kendisine sahip çıkmış, Kıvanç'ın üzerine kapanmış. Bağıra bağıra onları buldum, evi iyi bildiğim için. Daha sonra Samican diye bir kardeşim geldi, destek verdi. Daha sonra birisi daha geldi ve dua ederek oğlumu çıkarttı. Allah razı olsun. Bundan sonra 4'üncü kız kardeşim Gülben oldu." ifadesini kullandı.

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