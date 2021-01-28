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Üniversiteli gençlerden okullara spor malzemesi

28.01.2021 08:10 | Son Güncelleme:
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Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 4.

Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıfta okuyan Denizlili bir grup öğrenci, “Bana Bir Top Alır mısın?’ projesini hayata geçirdi. Tespit ettikleri okullara kolilerle spor malzemesini bizzat teslim eden gençler, Denizli’de ve Doğu Anadolu Bölgesinde toplam 14 okula ulaştı.

Denizlili üniversite öğrencileri Okan Baltacı, Gizem Üstünsoy, Kazım Danacı ve Yılmaz Ataman “Bana Bir Top Alır mısın?’ projesi ile minik yüreklere dokundu. Spor malzemesiz okul kalmasın diyerek projeye başlayan gençlerin çalışması, iki ayda kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör firmalarından aldıkları desteklerle her geçen gün büyüdü. Her okula 5’er adet futbol, basketbol ve voleybol topu; 3 adet hentbol topu, 3 çift badminton 2 çift masa tenisi raketi, 2 adet satranç takımı ve tişört gibi spor malzemesi bulunan koliler öğrenciler tarafından belirlenen okullara teslim edildi.

Proje gönüllülerinden Gizem Üstünsoy, iki ay önce başladıkları projenin bugün hayal edemeyecekleri bir noktaya geldiğini belirterek, sporu sevdirmek için olmazsa olmaz olan spor malzemelerini tespit ettikleri okullara iletmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Malzeme desteğini alan okul idarecileri, pandemiden dolayı uzak kaldıkları öğrencilerinin yeniden neşe içinde koşacakları günleri özlediklerini söyleyerek, gençlerin böyle bir projeye emek vermeleri ile okullara sağlanan spor malzemesi desteğine teşekkür etti.

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