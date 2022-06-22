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Üniversiteli kız öğrenciler yurtta aldıkları eğitim sayesinde sanatla buluştu

22.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Üniversitesinde okuyan gençler kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtta açılan kursta yağlı boya resim tekniklerini öğrenerek yeteneklerini geliştirdi - Kursa katılan öğrencilerden Gülseren Beyaz: - "Zihnim boşalmış bir şekilde dersimin başına oturduğumda daha verimli ders çalışıyorum. Bu kursun, başarımı artırdığına inanıyorum"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da, üniversiteli kız öğrenciler, kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtta açılan kursta, yağlı boya resim tekniklerini öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle geliştirilen proje kapsamında, Sare Ana Kız Öğrenci Yurdunda ebru, hat, rölyef gibi el sanatları ile resim, işaret dili, İngilizce ve diksiyon gibi farklı alanlarda kurslar düzenlendi.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce görevlendirilen eğitmenler tarafından ücretsiz verilen dersler sayesinde gençler hem yeteneklerini geliştirdi hem de okuldan arta kalan zamanlarını ilgi duydukları alanlarda değerlendirme fırsatı buldu.

Bu alanlardan resme ilgi duyan gençler, akademik yıl boyunca hafta içi 5 gün yağlı boya resim teknikleri eğitimi aldı.

Gençlerin öğrendikleri tekniklerle hazırladığı yağlı boya tablolar, üniversite ve farklı kurumların düzenlediği etkinliklerde sergilendi.

- "Bu kursun başarımı artırdığına inanıyorum"

Öğrencilerden Gülseren Beyaz, AA muhabirine, düzenlenen kurs sayesinde bu yıl eğitim hayatının çok daha güzel ve verimli geçtiğini söyledi.

Akademik eğitimin verdiği zihinsel yorgunluğu kursa katılarak giderdiklerini, bu sayede derslere daha iyi motive olduklarını ifade eden Beyaz, "Daha önce boş vakitlerimde sosyal medyada ya da bilgisayar karşısında zaman geçiriyordum. Zamanımı böyle verimsiz geçirmek, zihinsel olarak beni daha çok yoruyor ve rahatsız ediyordu." dedi.

Beyaz, yurtta resim kursu açıldığını duyunca katıldığını, resim yapmanın kendisini ruhen dinlendirdiğini anlattı.

Duygularını tuvale yansıttığını dile getiren Beyaz, "Bu da beni daha rahat ve huzurlu bir insan yapıyor. Zihnim boşalmış bir şekilde dersimin başına oturduğumda daha verimli ders çalışıyorum. Bu kursun başarımı artırdığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Resim yaptığımda ruhen kendimi hafiflemiş hissediyorum"

İpek Eldek de bu tür kursların sosyal, mesleki, zihinsel ve bedensel gelişime katkıda bulunduğunu belirterek, teknoloji bağımlılığından uzaklaşmak için de bu eğitimlerin önemli olduğunu vurguladı.

Derslerin ağır geldiği dönemlerde resim yapmanın kendisini rahatlattığını aktaran Eldek, "Resim yaptığımda ruhen kendimi hafiflemiş gibi hissediyorum. Bu da kendimi iyi hissetmemi sağlıyor." diye konuştu.

- "Amacım derslerin oluşturduğu stresi biraz hafifletebilmekti"

Cansu Şahin ise kursa katılmadan önce boş vakitlerini internette geçirdiğini, bunun da kendisini zihnen yorduğunu kaydetti.

Kursa katıldıktan sonra kendini daha iyi hissetmeye başladığını, bu durumun derslerine motivasyonunu da artırdığını belirten Şahin, "Kursa katılma amacım derslerin oluşturduğu stresi biraz hafifletebilmekti. Dersten arta kalan zamanımda ruhumu dinlendirmek ve huzur bulmak amacıyla resim sanatına yöneldim." şeklinde konuştu.

- "İnsanların tablolarımızı beğenmesi bizleri çok mutlu ediyor"

Eğitmen Berrin Nisa Kati de yurt bünyesinde açılan tüm kursların öğrencilerin boş vakitlerini daha iyi geçirmelerine, kendilerini geliştirmelerine, moral ve motivasyonlarını artırmalarına büyük katkı sağladığını söyledi.

Kursiyerlerinin aldıkları eğitimle çok güzel eserler ortaya koyduklarını, gelen beğeniler üzerine yaptıkları resimleri çeşitli vesilelerle açtıkları sergilerde halkın ilgisine sunduklarını anlatan Kati, "Öğrencilerimiz kurslarımıza dahil olduklarında amatör çalışmalar yapıyorlardı şimdi ise daha profesyonel çalışmalar yapıyorlar. Yaptıkları çalışmaları düzenlediğimiz sergilerde halkın beğenisine sunuyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnsanların tablolarımızı beğenmesi bizleri de çok mutlu ediyor." dedi.

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