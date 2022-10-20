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"Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor" etkinliği devam ediyor

20.10.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor" etkinliği devam ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) Van Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak amacıyla düzenlediği "Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor" etkinliği devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik (ODTÜ), Ankara Üniversitesi ve ev sahibi Van YYÜ kürek takımlarının katılımıyla Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen 36 sporcu yarıştı.

Yarışmanın son gününde erkekler 1 çifte, kadınlar 1 çifte, mix 2 çifte ve erkekler 4 çifte yarışları yapıldı.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, AA muhabirine, üniversite olarak 3 sporcu ve 1 veteran grubuyla Van'a geldiklerini söyledi.

Van'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Tuncel, "Güzel bir etkinlik gerçekleştiriliyor. 'Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor' çok güzel bir slogan. Bunun devamının olması gerekiyor. Çok güzel bir ortam. Çok güzel karşılandık. Önemli olan bir arada bulunmamız. Dolayısıyla burada olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

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