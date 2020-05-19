YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Üniversiteli öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

Üniversiteli öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

HATAY HABERLERİ  | 19.05.2020 13:07 | Son Güncelleme

Yurt içi ve dışındaki üniversitelerde okuyan turist rehberliği bölümü öğrencileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak, Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını anmak için “İstiklal Marşı” klibi çektiler.Yurt dışından Erasmus projesi ile eğitimini yurt dışında İspanya’da sürdüren Türk öğrenci olmak üzere, Hatay, Konya, Balıkesir, Uşak, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Ankara, Kırklareli, Amasya İzmir, Aydın, Aksaray, Nevşehir ve Gaziantep’te bulunan üniversitelerin turist rehberliği bölümü öğrencileri İstiklal Marşını okuyarak video klip hazırladı.Konya Selçuk Üniversitesi Taşucu Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerine devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan Furkan ve Berkant Can adlı ikiz kardeşler hazırladıkları video klip ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bizlere emanet eden kahraman silah arkadaşlarını anmak ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için üniversite gençleri olarak “İstiklal Marşımızı okuyarak video klip çektik" dediler.Öğrenciler, daha sonra çektikleri video klibi sosyal medya hesaplarından yayınladılar.

Üniversiteli öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

Yurt içi ve dışındaki üniversitelerde okuyan turist rehberliği bölümü öğrencileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak, Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını anmak için “İstiklal Marşı” klibi çektiler.
Yurt dışından Erasmus projesi ile eğitimini yurt dışında İspanya’da sürdüren Türk öğrenci olmak üzere, Hatay, Konya, Balıkesir, Uşak, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Ankara, Kırklareli, Amasya İzmir, Aydın, Aksaray, Nevşehir ve Gaziantep’te bulunan üniversitelerin turist rehberliği bölümü öğrencileri İstiklal Marşını okuyarak video klip hazırladı.
Konya Selçuk Üniversitesi Taşucu Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerine devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan Furkan ve Berkant Can adlı ikiz kardeşler hazırladıkları video klip ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bizlere emanet eden kahraman silah arkadaşlarını anmak ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için üniversite gençleri olarak “İstiklal Marşımızı okuyarak video klip çektik" dediler.
Öğrenciler, daha sonra çektikleri video klibi sosyal medya hesaplarından yayınladılar.

Üniversiteli öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Hatay Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:19
Öğle
12:37
İkindi
16:25
Akşam
19:45
Yatsı
21:14

Hatay Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Akademi Eczanesi
Antakya
Ece Göçmen Eczanesi
Antakya
Müzeyyen Eczanesi
Antakya
Sınan Eczanesi
Antakya
Ali Temiz Eczanesi
Iskenderun
Başar Eczanesi
Iskenderun
Eczane Gülçin Turgut Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarıldı

Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.